Семин объяснил «Спартаку», как быть со Станковичем

Бывший форвард «Спартака» Юрий Семин призвал клуб не увольнять главного тренера Деяна Станковича.

«Спартак» идет на 12-м месте.

У Станковича контракт до 2027 года.

«Спартаку» вместо Деяна предложили Рафаэля Бенитеса.

«Это футбол – сегодня игра не получилась, а завтра учли все ошибки и сыграли лучше. Надо, наверное, внимательно относиться при начальном приглашении каждого тренера.

Это я не конкретно про «Спартак». А потом нужно дать тренеру свободу. Дать ему время, чтобы он реализовал с игроками желаемое», – сказал Семин.