Семин объяснил «Спартаку», как быть со Станковичем

Бывший форвард «Спартака» Юрий Семин призвал клуб не увольнять главного тренера Деяна Станковича.
- «Спартак» идет на 12-м месте.
- У Станковича контракт до 2027 года.
- «Спартаку» вместо Деяна предложили Рафаэля Бенитеса.
«Это футбол – сегодня игра не получилась, а завтра учли все ошибки и сыграли лучше. Надо, наверное, внимательно относиться при начальном приглашении каждого тренера.
Это я не конкретно про «Спартак». А потом нужно дать тренеру свободу. Дать ему время, чтобы он реализовал с игроками желаемое», – сказал Семин.
Источник: «Спорт-Экспресс»