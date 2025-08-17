Гранд АПЛ ведет детальную работу по Батракову

Владимир Кузьмичев, агент полузащитника «Локомотива» Алексея Батракова, сообщил об интересе к игроку со стороны «Манчестер Сити».
«Я видел заметку про интерес «Сити» к Батракову. Дело в том, что скауты «Манчестер Сити» анализируют Алексея. Однако это ни для кого не секрет. Так было ещe в прошлом сезоне.
Говорить об интересе или о том, что клуб прислал оффер… До этого ещe далековато», – сказал Кузьмичeв.
- 20-летний Батраков в сезоне РПЛ провел 5 матчей, забил 6 голов.
- Игрок стоит 12 миллионов евро.
- У футболиста 5 матчей за сборную России, 2 гола.
Источник: «Чемпионат»