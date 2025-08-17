Гранд АПЛ ведет детальную работу по Батракову

Владимир Кузьмичев, агент полузащитника «Локомотива» Алексея Батракова, сообщил об интересе к игроку со стороны «Манчестер Сити».

«Я видел заметку про интерес «Сити» к Батракову. Дело в том, что скауты «Манчестер Сити» анализируют Алексея. Однако это ни для кого не секрет. Так было ещe в прошлом сезоне.

Говорить об интересе или о том, что клуб прислал оффер… До этого ещe далековато», – сказал Кузьмичeв.