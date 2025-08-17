Орлов «переобулся» в отношении Соболева

Комментатор Геннадий Орлов изменил мнение насчет нападающего «Зенита» Александра Соболева.

Игрок забил «Спартаку» в 5-м туре РПЛ (2:2).

Этот мяч принес «Зениту» очко.

Соболев в «Зените» год.

«Соболев, конечно, заслуживает похвалы. Это единственный футболист «Зенита», который полезен в каждом матче. Самый мотивированный игрок команды! Борется! Да, ему не дано от Бога технических изысков. Зато какая страсть, какая самоотдача!

Да, я его критиковал. Но он поменялся, перетерпел! У него есть характер. Значит, Семак все-таки угадал. Понимал, что рано или поздно Александр начнет приносить пользу. И сейчас в «Зените» Соболев незаменим. Когда молодец, тогда молодец.

Вспомните его гол. Казалось, он сам себя уже загнал в неудобное положение, но Александр решился на удар и попал! Максименко оказался не готов к тому, что мяч полетит в ближний угол! Футбол – это страсть! Соболев однозначно вновь был лучшим в составе команды Семака. Двух мнений быть не может! А как он на угловом сработал у своих ворот? Вынес мяч!» – сказал Орлов.