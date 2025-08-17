Зайнутдинов объяснил, почему предпочел «Динамо» «Спартаку»

Летний новичок «Динамо» Бахтиер Зайнутдинов раскрыл ключевой фактор при выборе клуба.
- Футболистом также интересовался «Спартак».
- Зайнутдинов ранее играл в РПЛ за ЦСКА и «Ростов».
- «Динамо» купило игрока у «Бешикташа».
«Валерий Георгиевич Карпин – человек, который позвал меня из Казахстана в Россию и открыл мне путь в Российскую Премьер-Лигу. Это очень важный человек в моей футбольной карьере, поэтому, конечно, я могу сказать, что это было ключевым фактором при принятии решения о переходе в «Динамо».
Изменились ли его требования к игрокам? В принципе, глобально ничего не изменилось. Может быть, стало больше дисциплины и требований к игрокам. Это то, что я сразу заметил», – сказал Зайнутдинов.
Источник: официальный сайт «Динамо»