Зайнутдинов объяснил, почему предпочел «Динамо» «Спартаку»

Летний новичок «Динамо» Бахтиер Зайнутдинов раскрыл ключевой фактор при выборе клуба.

Футболистом также интересовался «Спартак».

Зайнутдинов ранее играл в РПЛ за ЦСКА и «Ростов».

«Динамо» купило игрока у «Бешикташа».

«Валерий Георгиевич Карпин – человек, который позвал меня из Казахстана в Россию и открыл мне путь в Российскую Премьер-Лигу. Это очень важный человек в моей футбольной карьере, поэтому, конечно, я могу сказать, что это было ключевым фактором при принятии решения о переходе в «Динамо».

Изменились ли его требования к игрокам? В принципе, глобально ничего не изменилось. Может быть, стало больше дисциплины и требований к игрокам. Это то, что я сразу заметил», – сказал Зайнутдинов.