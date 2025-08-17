Семак попытался оправдать неудачную игру 25-миллионного Жерсона

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак высказался по невыразительной игре полузащитника Жерсона.

– Согласны, что Жерсон играет неудачно?

– Ситуация простоя. Он сыграл больше 50 матчей в сезоне. Ему нужно набрать оптимальные кондиции. Похожая ситуация была у Малкома, то же самое и с Венделом, который набрал форму. Пока Жерсон не набрал ту форму, которую мы ожидаем от него, а именно – показывать разницу на поле.