  Семак попытался оправдать неудачную игру 25-миллионного Жерсона

Семак попытался оправдать неудачную игру 25-миллионного Жерсона

Сегодня, 10:55

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак высказался по невыразительной игре полузащитника Жерсона.

– Согласны, что Жерсон играет неудачно?

– Ситуация простоя. Он сыграл больше 50 матчей в сезоне. Ему нужно набрать оптимальные кондиции. Похожая ситуация была у Малкома, то же самое и с Венделом, который набрал форму. Пока Жерсон не набрал ту форму, которую мы ожидаем от него, а именно – показывать разницу на поле.

  • 28-летний Жерсон в этом сезоне провел 5 матчей за «Зенит» и не отметился результативными действиями.
  • Петербургский клуб приобрел полузащитника у «Фламенго» за 25 миллионов евро.
  • В 5-м туре РПЛ «Зенит» сыграл вничью со «Спартаком» (2:2).

Источник: «Матч ТВ»
Россия. Премьер-лига Бразилия. Серия А Зенит Жерсон Семак Сергей
