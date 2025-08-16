Жена Тикнизяна Ромашкина поделилась впечатлениями от Белграда: «Очень обидно»

Яна Ромашкина, супруга латераля «Црвены Звезды» Наира Тикнизяна, посетила матч белградцев с «Лехом» в квалификации Лиги чемпионов.
«При входе на стадион у меня отобрали бутылку с водой, что логично. Но также охрана выбросила мою помаду. Мне было очень обидно.
Выходя со стадиона, мне пришлось идти домой пешком, потому что я не смогла поймать такси. Через 40 минут я вернулась домой совершенно измотанная», – поделилась впечатлениями Яна в соцсети.
- Тикнизян подписал с «Црвеной Звездой» контракт на 3 года.
- Игрок сборной Армении с 2021 года выступал за «Локомотив».
- Он провел за московскую команду 122 матча, в которых забил 16 голов и сделал 17 ассистов.
Источник: «Бомбардир»