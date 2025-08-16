Комличенко описал Батракова одним словом

Нападающий «Локомотива» Николай Комличенко поделился впечатлениями от игры полузащитника команды Алексея Батракова.

«Батраков вообще красавец! Главное, чтобы продолжал на таком же уровне. Как видите, можно сказать, что это история не одного года. Он продолжает в том же духе. Молодец, так и надо!

Отдадим Батракова европейским клубам? Это не ко мне вопрос. Я футболист. Есть руководство, которое решает, и Батраков», – сказал Комличенко.