Подробности отношений Сафонова и Забарного в «ПСЖ»

Сегодня, 09:46
3

Французские СМИ узнали, как уживаются в «ПСЖ» россиянин Матвей Сафонов и украинец Илья Забарный.

Клуб пытается не допускать накаленной обстановки между партнерами и предпринял определенные «меры предосторожности».

После трансфера Забарного Илья поговорил с Сафоновым. Однако после этого игроки не общались, украинец с россиянином не разговаривает в повседневном формате.

Забарный не подписался в соцсети только на одного партнера – Сафонова.

  • «ПСЖ» купил Забарного у «Борнмута» за 60+ миллионов евро.

Нейросеть предсказала, кто победит в драке между Сафоновым и Забарным 6
Акинфеев двумя словами описал трансфер Сафонова в «ПСЖ» 5
Сафонов выложил фото с Суперкубком УЕФА 11
Источник: Sport.fr
Франция. Лига 1 Россия. Премьер-лига ПСЖ Сафонов Матвей Забарный Илья
Интерес
1755327387
Да пусть хоть загрызут друг-друга.Хотя Мэтью на это не способен-скорее ляжет под кого-либо.Область человеческих отношений и футбольное поле-разные явления.
Ответить
Номэд
1755330999
Сафон, ради городу пОрижу, быстрее преклонит колено перед этим х.о.х.лом, как там перед не.г.р.ами гейропейцы.
Ответить
FWSPM
1755337857
они же европейцы будут дружить семьями
Ответить
