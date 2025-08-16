Подробности отношений Сафонова и Забарного в «ПСЖ»

Французские СМИ узнали, как уживаются в «ПСЖ» россиянин Матвей Сафонов и украинец Илья Забарный.
Клуб пытается не допускать накаленной обстановки между партнерами и предпринял определенные «меры предосторожности».
После трансфера Забарного Илья поговорил с Сафоновым. Однако после этого игроки не общались, украинец с россиянином не разговаривает в повседневном формате.
Забарный не подписался в соцсети только на одного партнера – Сафонова.
- «ПСЖ» купил Забарного у «Борнмута» за 60+ миллионов евро.
Источник: Sport.fr