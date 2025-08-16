Сперцян сегодня поговорит с Галицким насчет трансфера в Англию

У полузащитника «Краснодара» Эдуарда Сперцяна сегодня состоится встреча с президентом клуба Сергеем Галицким.
Они обсудят скорый трансфер игрока в «Саутгемптон».
«Эдуард Сперцян встретится со своим президентом Сергеем Галицким 16.08, чтобы прояснить своe будущее. Игрок хочет присоединиться к «Саутгемптону», а «Краснодар» предложением «святых» доволен. Обе стороны хотят расстаться на хороших условиях», – написал твиттер Arménie Football.
- В новом сезоне Сперцян забил 2 гола и сделал 3 ассиста в 7 матчах.
- Сообщалось, что «Саутгемптон» предложил за хавбека 12 миллионов евро.
- Самому игроку пообещали зарплату в размере 1,9 миллиона евро в год после уплаты налогов.
Источник: «Бомбардир»