Экс-президент РФС: «Я бы смог прожить на 30 тысяч»

Сегодня, 22:22
3

Почетный президент РФС Вячеслав Колосков порассуждал о пенсиях в России.

На прошлой неделе в Госдуме сообщили, что средний размер пенсии в РФ – 23,5 тысячи рублей в месяц.

«Справедливы ли современные пенсии? Их размер же не с потолка берется. Они определены законом и исчисляются, исходя из зарплаты человека.

Наше государство предпринимает конкретные меры, чтобы люди жили не в нужде. У нас регулярно что-то индексируют, пересчитывают, увеличивают сумму.

Президент всегда говорит, что размер пенсии низкий и его нужно увеличивать. С другой стороны, количество людей, живущих за чертой бедности, у нас уменьшилось.

Конечно, 30 тысяч – это ничтожно мало. А в деревнях пенсии вообще по 15-17 тысяч. Там люди ссылаются на то, что прожить можно за счет своего хозяйства. Больше и быть не может, потому что в сельской местности больших зарплат не бывает. Мне кажется, в этом вопросе нужно что-то менять.

Смог бы я прожить на свою пенсию? У меня пенсия около 50 тысяч, но я 17 лет работал в Спорткомитете, руководил и хоккеем, и футболом. На эту сумму бы спокойно прожил.

На курорты и у нас, и за границу я не езжу, дорогую одежду не покупаю. У меня все есть, так что и на 30 тысяч смог бы прожить», – сказал Колосков, руководивший РФС с 1992 по 2005 год.

Колосков поделился ожиданиями от встречи Путина и Трампа
Колосков заявил, что Минспорта не сможет ужесточить лимит без согласования с РФС
Колосков назвал главную проблему российского футбола
Источник: Sport24
Россия. Премьер-лига Колосков Вячеслав
Тинез Розоп
1755286796
Спускаясь в подвал к брикетам… ( образно)
СильныйМозг
1755288370
Самое интересное, что те пе.т.ухи, что определяют пенсию обычным людям, имеют недвижку и счета за границей. Очень странно!!!! :)))
