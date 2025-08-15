Тренер «Динамо Мх» высказался о возможном трансфере Пальцева в «Спартак»

Главный тренер «Динамо Мх» Хасанби Биджиев прокомментировал интерес «Спартака» к Валентину Пальцеву.

– Усилит ли Пальцев «Спартак»?

– Пальцев может усилить любую команду нашего чемпионата. Для нас, конечно, хочется, чтобы он никуда не уходил. Наложить вето? Вы понимаете, одно дело, когда ты переходишь в «Манчестер Сити», другое дело, когда переходишь там куда-то. Если ты переходишь в большой клуб, как ты можешь в этом плане остановить игрока.

– То есть в этом плане «Спартак» – это «Манчестер Сити» у нас?

– Образно говоря, «Спартак» – это большой клуб для нашего чемпионата. Есть несколько клубов, в которые если игрок не уйдет, то можете себе представить, в каком состоянии он будет работать дальше.