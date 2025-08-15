Губерниев дал «Спартаку» совет насчет Станковича

Футбольный обозреватель Дмитрий Губерниев призвал уволить главного тренера «Спартака» Деяна Станковича.
«Тренера Станковича нужно выгонять как можно быстрее! И приглашать Андрея Талалаева! Но Андрей занят в «Балтике» и тренировать «Спартак» вновь будет Иероним Абаскаль.
Однако если еще немного подумать, то Игорь Шалимов тоже справится со «Спартаком»! Но пригласят опять какого-нибудь Румпельштильцхена…» – написал Губерниев.
- У «Спартака» 1 победа в 5 последних матчах.
- В РПЛ они идут на 11-м месте.
- Следующий соперник – «Зенит» (16 августа).
Источник: телеграм-канал Дмитрия Губерниева