Губерниев дал «Спартаку» совет насчет Станковича

Футбольный обозреватель Дмитрий Губерниев призвал уволить главного тренера «Спартака» Деяна Станковича.

«Тренера Станковича нужно выгонять как можно быстрее! И приглашать Андрея Талалаева! Но Андрей занят в «Балтике» и тренировать «Спартак» вновь будет Иероним Абаскаль.

Однако если еще немного подумать, то Игорь Шалимов тоже справится со «Спартаком»! Но пригласят опять какого-нибудь Румпельштильцхена…» – написал Губерниев.