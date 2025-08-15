Барко прокомментировал информацию об уходе из «Спартака»

Полузащитник «Спартака» Эсекьель Барко дал понять, что пока не уходит из клуба.

«Знаю, что летом было много слухов обо мне. Разговоров о том, что я могу уйти из клуба. Могу сказать только одно: вот он я, по-прежнему здесь, счастлив быть частью «Спартака» и мечтаю стать с ним чемпионом.

Повторю то, с чего начал: радуюсь каждому дню с командой», – сказал Барко.