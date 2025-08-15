Бубнов отреагировал на предложение Губерниева позвать Талалаева в «Спартак»

Бывший защитник «Спартака» и сборной СССР Александр Бубнов отреагировал на предложение Дмитрия Губерниева. Комментатор ранее предложил красно-белым заменить главного тренера Деяна Станковича на Андрея Талалаева из «Балтики».

«Я хочу Диме Губерниеву сказать. Дим, ну ты что творишь? Он его [Талалаева] сейчас уже в «Спартак» отправляет. Ну что ты, не лезь ты в футбол. Ты не разбираешься в футболе. Если ты там на «Матч ТВ» с ним разговариваешь, он у тебя там в студии друг, может быть, но это не повод для того, чтобы такие заявления…

Вот если ты его пошлeшь в сборную, то я ещe пойму, или в «Динамо» ты его пошлeшь. Но он же туда его не посылает, потому что Карпин друг тоже. Вот здесь кумовство кругом, друзья», – сказал Бубнов.