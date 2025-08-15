Реакция Медведева на информацию журналистов о «Зените»

Председатель правления «Зенита» Александр Медведев прокомментировал информацию о протесте клуба против трансляции на «Матч ТВ» церемонии открытии игры со «Спартаком». Также он отреагировал на информацию о том, что сотрудников петербуржцев не кормят бесплатно на базе в Удельной.

«Мы планируем игнорировать эти бредни», – сказал Медведев.