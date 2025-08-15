Реакция Медведева на информацию журналистов о «Зените»

Председатель правления «Зенита» Александр Медведев прокомментировал информацию о протесте клуба против трансляции на «Матч ТВ» церемонии открытии игры со «Спартаком». Также он отреагировал на информацию о том, что сотрудников петербуржцев не кормят бесплатно на базе в Удельной.
«Мы планируем игнорировать эти бредни», – сказал Медведев.
- По информации журналиста Максима Алланазарова, «Матч ТВ» по просьбе «Газпрома» звонил в офис «Спартака» с просьбой добавить на поле футболку «Зенита» во время церемонии открытия матча. Игра пройдет 16 августа в Москве и начнется в 17:30 мск.
- По информации журналиста Ивана Карпова, сотрудники «Зенита», кроме игроков и тренеров, платят по 8 тысяч рублей в месяц за еду на базе в Удельной.
Источник: телеграм-канал «Mash на спорте»