Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ PARI Первая лига Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Серия А Примера Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Отбор ЧМ-2026 Лига наций Чемпионшип МЛС Турция Нидерланды Португалия Украина Казахстан Беларусь Бельгия Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Байер
Месси Роналду Мбаппе Холанд Винисиус Головин Миранчук Захарян
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
Получать уведомления от “Невидимки”
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • Агент объяснил 0 голевых действий у Комличенко в «Локомотиве»

Агент объяснил 0 голевых действий у Комличенко в «Локомотиве»

Сегодня, 16:39

Агент нападающего «Локомотива» Николая Комличенко Александр Клюев высказался об игре форварда в сезоне-2025/26. Пока на счету игрока нет результативных действий.

‎– Николай – амбициозный футболист, игрок национальной сборной. Конечно, он хочет быть результативным, как и любой амбициозный футболист. Я оцениваю начало сезона, в принципе, нормально. Хорошая конкуренция с Воробьевым. Главное, что и команда показывает зрелищную игру.

– Полностью ли Николай привык к новому коллективу и требованиям «Локомотива»?

– Конечно, после «Ростова», где были одни требования, Николай привыкает к другим требованиям, что естественно. Вы видите на примере Жерсона, который сейчас тоже привыкает к «Зениту», но это все равно хороший футболист.

– На данный момент не считаете ли вы переход в «Локомотив» ошибкой?

– Безусловно, нет.

Источник: «Спорт день за днём»
Россия. Премьер-лига Локомотив Комличенко Николай
Рекомендуем
Комментарии (0)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Главные новости
Фото«Реал» презентовал новичка за 45 миллионов
17:00
Назначены комментаторы на матч «Спартак» – «Зенит»
16:41
1
Губерниев: «Зенит» победит, а Станковича триумфально уволят из «Спартака»
16:30
6
Пальцев назвал свою трансферную стоимость
16:26
Парфенов сказал, почему народная любовь принадлежит «Спартаку», а не «Зениту»
16:10
2
В Италии опровергли слова Медведева о Белтране
15:53
Бубнов дал совет руководству «Спартака» по Станковичу
15:33
9
Быстров – об РПЛ: «Все лидеры сейчас – русские. Где Луис Энрике? Где Жедсоны-фигедсоны?»
15:04
6
ЦСКА еще не получил денег за трансфер Файзуллаева
14:50
2
Акинфеев объяснил, почему отказался от перехода в «Баварию»
14:33
1
Все новости
Все новости
Агент объяснил 0 голевых действий у Комличенко в «Локомотиве»
16:39
Фото«Зенит» анонсировал товарищеский матч в сентябре
16:21
Угаров – о матче «Спартак» – «Зенит»: «Две команды в ужасном состоянии»
16:17
1
В «Балтике» высказались об интересе «Краснодара» и «Локомотива» к Саусю
16:05
Акинфеев сказал, сколько качественных легионеров должно быть в составах клубов РПЛ
15:58
Бубнов дал совет руководству «Спартака» по Станковичу
15:33
9
Быстров – об РПЛ: «Все лидеры сейчас – русские. Где Луис Энрике? Где Жедсоны-фигедсоны?»
15:04
6
ЦСКА еще не получил денег за трансфер Файзуллаева
14:50
2
Акинфеев объяснил, почему отказался от перехода в «Баварию»
14:33
1
Глава РПЛ высказался об инициативе по ужесточению лимита
14:20
3
Фото«Зенит» поздравил Медведева с юбилеем
14:05
14
Сильянов – о Батракове: «Вдруг сейчас ещe 10 забьeт, и его купит какой-нибудь «Манчестер Сити»
13:53
2
Манчини может возглавить «Спартак»
13:35
18
Акинфеев сказал, почему чувствовал себя старым Терминатором
13:19
2
Бывший вице-президент «Динамо» заявил, что Карпин попал в булгаковское варьете
12:32
1
Семшов объяснил, почему «Зениту» не нужно приглашать Манчини или Спаллетти
12:20
2
Акинфеев – о российском футболе: «Если дно – не смотрите»
11:28
16
Пальцев – об интересе «Спартака»: «Все узнаю из интернета»
11:00
3
Быстров – об игре «Зенита»: «Черепахи-ниндзя ползают по полю»
10:32
6
Зарема – о работе Карпина: «Лучшие годы прошли при Федуне»
10:09
5
Орлов: «Я тоже одно время болел за «Спартак»
09:33
11
Семшов упрекнул Станковича в нежелании учить русский язык
09:20
1
Гендиректор «Балтики» ответил, может ли отпустить Талалаева в «Спартак»
08:48
13
Червиченко – о Станковиче: «Ведет себя как психопат»
08:09
7
«Фейеноорд» сделал предложение «Спартаку» по Угальде: подробности
01:11
19
Стало известно, сколько «Локомотив» потребует у «Спартака» за Самошникова
00:25
Карпин высказался о новом лимите на легионеров в РПЛ
Вчера, 23:59
3
Сперцян – о предложении от английского клуба: «Все серьезно»
Вчера, 23:47
9
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила
18+
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила 18+
  • Читайте нас: 