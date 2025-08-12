Президент «БроукБойз» раскрыл условия сотрудничества со Смоловым

Президент «БроукБойз» Дмитрий Егоров рассказал, будет ли медийный клуб платить Федору Смолову.

Нападающий согласился сыграть за «Броуков» в Пути регионов FONBET Кубка России.

Они сыграют с курским «Авангардом» (21 августа).

Смолов в конце мая покинул «Краснодар».

– Мы заявили Федора на Кубок России, он точно будет играть. Завтра он пройдет медосмотр.

Предыстория такая. Мы вместе ведем программу Smol FM, в ходе эфира я ему предложил сыграть, сказал, что когда футболист забивает 100 голов за карьеру, в «Клубе 100» меняются правила и все голы на всех стадиях в Кубке России идут в зачет. Предложил ему пополнить голевой счет.

Через несколько дней Федор написал, что заинтересован в этом. Так что Смолов присоединится к команде в матче в Кубке России. Если он забьет, мне придется команде накрывать ужин в ресторане.

Это большое событие для медиафутбола, в последние годы Федор входит в топ‑2 российских форвардов новейшего периода.

– Выходит, о завершении карьеры речи не идет.

– Получается, что пока играет в Кубке России, он продолжает свою карьеру. Надеемся, что дойдем до команд РПЛ.

– На какой срок контракт?

– Мы просто пожали друг другу руки. Не будет никаких выплат, чего‑то подобного.

Федя будет играть в свое удовольствие, ему интересно, есть возможность забить голы для статистики.

Он многих наших игроков знает, Женю Макеева, Пашу Яковлева, Антона Соснина, Ивана Зирикова.

– Будет играть бесплатно?

– Да, бесплатно. Клуб ничего не платит.