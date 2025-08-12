Черчесов сравнил Батракова с известным российским игроком

Главный тренер «Ахмата» Станислав Черчесов считает, что полузащитника «Локомотива» Алексея Батракова можно сравнить с хавбеком «Монако» Александром Головиным.

– Можете сравнить с кем то Батракова?

– Он похож на Головина, но немного другой. Тот тоже был важным молодым игроком и в ЦСКА, и в сборной. Рад, что Батраков продолжает [играть] как в том году. Каждый из нас проходил второй год. Мне было непросто, хотя был уже в другом возрасте, ему тем более, но, видимо, он в своей тарелке. Рад, что есть такой футболист, который проявляет себя.