Черчесов ответил, готов ли он покинуть «Ахмат» ради «Спартака»

Главный тренер «Ахмата» Станислав Черчесов высказался о возможности возглавить «Спартак».
– Сейчас популярен тезис о том, что Черчесов поторопился. Сейчас будет уволен Станкович, и он мог бы возглавить «Спартак».
– Слово «мог бы» – ключевое. Я мог бы возглавить «Спартак» уже 10 лет назад, но если это до сих не произошло, почему это должно случиться сейчас?
Тренер, которого хотят, находят. Если я буду нужен любому топ‑клубу, они обратятся. Остальное зависит от моего клуба и моего решения.
Я всегда переживаю за своих коллег. Он (Станкович) сегодня главный тренер «Спартака», и дай бог, чтобы у него всe было нормально.
Поторопился или нет, время покажет. Я чувствую себя абсолютно комфортно.
- «Ахмат» назначил Черчесова 6 августа.
- В его дебютном матче грозненцы победили «Зенит» (1:0).
- Черчесов уже тренировал «Спартак» с июля 2007 по август 2008 года.
Источник: «Матч ТВ»