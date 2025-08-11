Семин одним словом описал соперников сборной России в ноябре

Экс-тренер сборной России Юрий Семин доволен выбором соперников для национальной команды для ноябрьских товарищеских матчей.
- Россияне встретятся с Перу и Чили.
- Игры пройдут в Санкт-Петербурге и Сочи 12 и 15 ноября соответственно.
- Россия занимает 35-е место в рейтинге ФИФА, Перу – 42-е, Чили – 57-е.
«Прекрасные соперники для сборной России. Это уже команды совсем другого уровня, высокого уровня.
Надо проверить свои силы в этих матчах. Для болельщиков это очень интересные матчи.
Думаю, на обеих матчах придeт громадное количество людей. Но пусть эти матчи ещe состоятся ещe», – сказал Семин.
