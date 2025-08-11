Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ PARI Первая лига Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Серия А Примера Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Отбор ЧМ-2026 Лига наций Чемпионшип МЛС Турция Нидерланды Португалия Украина Казахстан Беларусь Бельгия Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Байер
Месси Роналду Мбаппе Холанд Винисиус Головин Миранчук Захарян
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
Получать уведомления от “Невидимки”
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • Министр спорта России призвал замолчать людей, критикующих его деятельность

Министр спорта России призвал замолчать людей, критикующих его деятельность

Сегодня, 18:33
9

Министр спорта РФ Михаил Дегтярев высказался о комментаторах, недовольных его деятельностью.

«Всем комментаторам, которые высказываются сейчас по судейству, по лимиту, по всему остальному, у меня совет – иногда лучше помолчать. Потому что закон, очевидно, не читали, интервью министра не слушают, не читают. Варятся в собственном соку.

Один договорился: «Че Дегтярев полез в этот футбол? Че, других проблем нет?» Отвечаю: Дегтярев – везде, где есть слово «спорт». И будет. Это мои должностные обязанности. Что у вас в голове, у этих комментаторов? Вы что несете?» – сказал Дегтярев.

  • Ранее министра раскритиковал бывший защитник «Спартака», «Динамо» и сборной СССР Александр Бубнов: «Зачем он лезет в профессиональный футбол? Что он хочет, что он прицепился к легионерам? Других проблем нет? Все общество устраивает, всех тренеров устраивает».
  • До этого Дегтярев анонсировал ужесточение лимита на легионеров в РПЛ. Клубам будет разрешено заявлять на сезон до 10 иностранных игроков, при этом на поле одновременно смогут находиться не более 5 легионеров.

Еще по теме:
Риера отреагировал на новость о назначении в «Спартак»
Губерниев отреагировал на потолок зарплат в РПЛ
Абаскаль: «Моя работа в «Спартаке» не закончилась» 1
Источник: «Смотрим»
Россия. Премьер-лига Бубнов Александр
Рекомендуем
Комментарии (9)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Александр.Т.
1754927090
Министры непостоянны,скажет лишнего и приедет время и его уберут,
Ответить
Cleaner
1754927277
Совсем министр ОБОРЗЕЛ!
Ответить
andrei-sarap-yandex
1754927498
недружит с головой....СНЯТЬ ЛИМИТ ЭТО ВАРИАНТ
Ответить
Галина Бронемясова
1754927931
дезеув он. причём, на этот раз, не фигурально выражаясь - а в самом прямом смысле. как это напудренное, после слитых гей-видосов, оказалось не в тарасятнике, а в правительстве - загадка. наверное, там все такие.
Ответить
subbotaspartak
1754927986
Вы что несете?» – сказал Дегтярев. Они несут добро.... да только им тяжеловато...
Ответить
Мордаванин
1754928434
Ни жара, ни ветер, ни мороз не страшны тебе.. Коль ты единоросс.)
Ответить
IVANRUS777
1754929550
Очевидно, что "господин" Дегтярёв призывает холопов одуматься, ссылаясь на:УК РФ Статья 319. Оскорбление представителя власти Публичное оскорбление представителя власти при исполнении им своих должностных обязанностей или в связи с их исполнением - наказывается штрафом в размере до сорока тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до трех месяцев, либо обязательными работами на срок до трехсот шестидесяти часов, либо исправительными работами на срок до одного года. (в ред. Федеральных законов от 08.12.2003 N 162-ФЗ, от 07.03.2011 N 26-ФЗ, от 07.12.2011 N 420-ФЗ)
Ответить
kazak1975
1754930675
Пока страна оккупирована единокрысами и их приспешниками (лдпр, спр. россия, коммунисты), слуги народа будут считать себя ненаказуемыми.
Ответить
Spartak_forv@
1754933451
Это тот товарищ,который смотрел хоккей 10-летней давности и думал,что это прямой эфир?
Ответить
Главные новости
Риера отреагировал на новость о назначении в «Спартак»
21:56
Абаскаль: «Моя работа в «Спартаке» не закончилась»
21:09
1
Российский футбол назвали «жалким зрелищем»
20:59
3
ФотоРоналду сделал предложение Джорджине – известен ответ
20:48
2
ВидеоФанаты «Торпедо» оскорбляют Кононова на матче с костромским «Спартаком»
20:13
3
Станкович согласился покинуть «Спартак» без неустойки
20:06
7
«ПСЖ» исключил Доннарумму из заявки
19:50
Титов назвал судейское решение, повлиявшее на результат матча «Локомотив» – «Спартак»
19:34
6
ЦСКА заинтересовался Виктором
19:16
5
Сафонов не станет основным вратарем «ПСЖ» после продажи Доннаруммы
18:59
1
Все новости
Все новости
Губерниев отреагировал на потолок зарплат в РПЛ
21:25
Калачев объяснил, в чем заключается уникальность Дзюбы
20:39
Шаронов назвал главную проблему «Спартака»
19:57
Титов назвал судейское решение, повлиявшее на результат матча «Локомотив» – «Спартак»
19:34
6
Кобелев – о «Спартаке»: «Непонятно, откуда они берут этих тренеров. Надо назначить отечественного»
19:24
7
ЦСКА заинтересовался Виктором
19:16
5
В «Фиорентине» прокомментировали информацию об интересе к Даку
19:07
Министр спорта России призвал замолчать людей, критикующих его деятельность
18:33
9
Медведев высказался о доверии «Зенита» к Семаку: «Мы же не в поле ветер, в попе дым»
18:19
10
Тренеру клуба РПЛ предложили «набухаться» вместе с командой
17:50
1
В «Целе» отреагировали на информацию об интересе «Спартака» к тренеру команды
17:34
1
Названы условия перехода хавбека «Локомотива» в «Акрон»
17:15
2
Ташуев – о лимите и потолке зарплат в РПЛ: «Футболисты скажут, что лучше в Китай поедут»
17:07
7
Орлов – о футболистах «Зенита»: «Какие-то академики, это не игра лидера»
16:30
1
Агент Петреску сказал, готов ли румынский тренер возглавить «Спартак»
15:45
6
Реакция Мостового на введение потолка зарплат в российском футболе
15:32
8
В России может появиться единый оператор судейства
15:26
5
Семин отреагировал на введение потолка зарплат в РПЛ
15:23
3
Титов высказался о спасении «Спартака»
15:19
1
Орлов считает, что «Зенит» не является фаворитом сезона
15:13
Назван российский клуб, в который может перейти Кузяев
15:12
3
Появилось объяснение ужесточения лимита на легионеров в РПЛ
14:50
1
Мостовой сказал, есть ли кризис в «Спартаке»
14:35
2
Спортивный директор «Динамо» противится трансферу Миранчука, которого хочет подписать Карпин
14:26
2
Агент Ваноли сказал, может ли тренер вернуться в «Спартак»
14:11
Карпина назвали дном российского футбола
13:43
23
Назван лидер РПЛ по потерям мяча – это спартаковец
12:57
6
Барко описал Жедсона тремя словами
12:42
2
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила
18+
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила 18+
  • Читайте нас: 