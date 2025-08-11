Министр спорта России призвал замолчать людей, критикующих его деятельность

Министр спорта РФ Михаил Дегтярев высказался о комментаторах, недовольных его деятельностью.

«Всем комментаторам, которые высказываются сейчас по судейству, по лимиту, по всему остальному, у меня совет – иногда лучше помолчать. Потому что закон, очевидно, не читали, интервью министра не слушают, не читают. Варятся в собственном соку.

Один договорился: «Че Дегтярев полез в этот футбол? Че, других проблем нет?» Отвечаю: Дегтярев – везде, где есть слово «спорт». И будет. Это мои должностные обязанности. Что у вас в голове, у этих комментаторов? Вы что несете?» – сказал Дегтярев.