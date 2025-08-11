Министр спорта России призвал замолчать людей, критикующих его деятельность

Министр спорта РФ Михаил Дегтярев высказался о комментаторах, недовольных его деятельностью.
«Всем комментаторам, которые высказываются сейчас по судейству, по лимиту, по всему остальному, у меня совет – иногда лучше помолчать. Потому что закон, очевидно, не читали, интервью министра не слушают, не читают. Варятся в собственном соку.
Один договорился: «Че Дегтярев полез в этот футбол? Че, других проблем нет?» Отвечаю: Дегтярев – везде, где есть слово «спорт». И будет. Это мои должностные обязанности. Что у вас в голове, у этих комментаторов? Вы что несете?» – сказал Дегтярев.
- Ранее министра раскритиковал бывший защитник «Спартака», «Динамо» и сборной СССР Александр Бубнов: «Зачем он лезет в профессиональный футбол? Что он хочет, что он прицепился к легионерам? Других проблем нет? Все общество устраивает, всех тренеров устраивает».
- До этого Дегтярев анонсировал ужесточение лимита на легионеров в РПЛ. Клубам будет разрешено заявлять на сезон до 10 иностранных игроков, при этом на поле одновременно смогут находиться не более 5 легионеров.
Источник: «Смотрим»