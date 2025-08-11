Ротенберг прокомментировал фото с Доннаруммой

Первый вице-президент Федерации хоккея России Роман Ротенберг высказался насчет фото с вратарем «ПСЖ» Джанлуиджи Доннаруммой.

«Я просто уважаю вратарей. Он бьeтся в каждом моменте, у него шрам на лице, он доказывает и жертвует собой ради победы. Уважаю каждого вратаря, а особенно тех, кто добивается успехов. С большим уважением относимся к ребятам, кто жертвует собой в спорте, каждый футболист и каждый хоккеист, особенно вратари.

Когда человека били по лицу бутсой, а он вышел обратно на поле и продолжил играть – это говорит о том, что он любит свое дело и готов жертвовать собой ради общего результата», – сказал Ротенберг.