Ротенберг прокомментировал фото с Доннаруммой

Сегодня, 13:21

Первый вице-президент Федерации хоккея России Роман Ротенберг высказался насчет фото с вратарем «ПСЖ» Джанлуиджи Доннаруммой.

«Я просто уважаю вратарей. Он бьeтся в каждом моменте, у него шрам на лице, он доказывает и жертвует собой ради победы. Уважаю каждого вратаря, а особенно тех, кто добивается успехов. С большим уважением относимся к ребятам, кто жертвует собой в спорте, каждый футболист и каждый хоккеист, особенно вратари.

Когда человека били по лицу бутсой, а он вышел обратно на поле и продолжил играть – это говорит о том, что он любит свое дело и готов жертвовать собой ради общего результата», – сказал Ротенберг.

  • «ПСЖ» готов продать Доннарумму за 35 миллиона евро.
  • Итальянца лишили статуса основного вратаря.
  • В прошлом сезоне он пропустил 43 гола в 47 матчах.

Источник: «Матч ТВ»
Франция. Лига 1 Россия. Премьер-лига ПСЖ Доннарумма Джанлуиджи
