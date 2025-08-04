«ПСЖ» определился с ценой на Доннарумму

Стало известно, за какую сумму «ПСЖ» готов продать основного вратаря Джанлуиджи Доннарумму.
Парижане оценивают его в 35 миллионов евро. Через год 26-летний футболист может стать свободным агентом.
У «ПСЖ» нет конкретных предложений по итальянцу. Сообщалось, что им интересуются «Манчестер Юнайтед» и «Галатасарай».
Сам Доннарумма готов остаться в «ПСЖ» до истечения контракта, но клуб это не устраивает.
Голкипер согласится уйти только ради топ-команды, играющей в Лиге чемпионов и одном из лучших чемпионатов мира.
- Доннарумма – конкурент игрока сборной России Матвея Сафонова.
Источник: Give Me Sport