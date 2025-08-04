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«ПСЖ» определился с ценой на Доннарумму

Вчера, 19:19

Стало известно, за какую сумму «ПСЖ» готов продать основного вратаря Джанлуиджи Доннарумму.

Парижане оценивают его в 35 миллионов евро. Через год 26-летний футболист может стать свободным агентом.

У «ПСЖ» нет конкретных предложений по итальянцу. Сообщалось, что им интересуются «Манчестер Юнайтед» и «Галатасарай».

Сам Доннарумма готов остаться в «ПСЖ» до истечения контракта, но клуб это не устраивает.

Голкипер согласится уйти только ради топ-команды, играющей в Лиге чемпионов и одном из лучших чемпионатов мира.

  • Доннарумма – конкурент игрока сборной России Матвея Сафонова.

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Источник: Give Me Sport
Франция. Лига 1 ПСЖ Доннарумма Джанлуиджи
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