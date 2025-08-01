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«ПСЖ» лишил Доннарумму статуса основного вратаря

Вчера, 21:35
11

Отношения между «ПСЖ» и Джанлуиджи Доннаруммой продолжают ухудшаться.

Парижане хотят избавиться от вратаря до закрытия летнего трансферного окна.

Итальянцу уже сообщили, что основным голкипером в следующем сезоне будет Лукас Шевалье, купленный у «Лилля».

Если Доннарумма откажется уходить, то его отправят в запас.

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Источник: твиттер журналиста Данкана Кастлса
Франция. Лига 1 Лилль ПСЖ Доннарумма Джанлуиджи Шевалье Лукас
Комментарии (11)
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swot1205
1754074387
Начинает плохо попахивать…
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trener7
1754074629
Сафонище походу так и будет по санкциями... Ну тут всё понятно... гейропа.
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mutabor0992
1754074927
Походу в сафона вААще не верят.Больше тренироваться нужно,а не о бабах и шмотках думать!(такой вывод сделал после интервью Арустамяна)
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k611
1754075376
Если итальянец не уйдет, то Сафонову нужно менять команду, тут будет 100% скамейка запасных.
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АртурZaСМ
1754112279
Я не пойму Сафонова чего он ждёт? решил полировать скамейку, то что ПСЖ явно держит его как запасного было понятно еще весной, когда пошли разговоры что ПСЖ хочет купить еще одного вратаря и судя по ценникам кандидатов это явно не на роль третьего. Валить ему оттуда надо, а то будет сидеть на банке до конца карьеры. Лучше постоянно играть в крепком середняке, чем сидеть на банке и выходить пару раз в год в ПСЖ...
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Oldtrafford83
1754112867
Было бы конечно неплохо если бы МЮ подписал Джи Джи вместо Бананы)
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Plyash
1754113419
ПСЖ ещё до покупки Сафонова планировал избавиться от Донны , поэтому и купил Матвея , но что-то пошло не так , продажа затянулась уже второй год . Чужая команда потёмки . А с Матвеем никто расставаться не собирается , будет играть и далее .Не надо пуржить .
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Пётр-Лаврухин-google
1754123244
Сафон все выиграл,теперь можно и лапку полировать , хотя он оттуда и Не вставал.
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