«ПСЖ» лишил Доннарумму статуса основного вратаря

Отношения между «ПСЖ» и Джанлуиджи Доннаруммой продолжают ухудшаться.

Парижане хотят избавиться от вратаря до закрытия летнего трансферного окна.

Итальянцу уже сообщили, что основным голкипером в следующем сезоне будет Лукас Шевалье, купленный у «Лилля».

Если Доннарумма откажется уходить, то его отправят в запас.