«ПСЖ» лишил Доннарумму статуса основного вратаря

Отношения между «ПСЖ» и Джанлуиджи Доннаруммой продолжают ухудшаться.
Парижане хотят избавиться от вратаря до закрытия летнего трансферного окна.
Итальянцу уже сообщили, что основным голкипером в следующем сезоне будет Лукас Шевалье, купленный у «Лилля».
Если Доннарумма откажется уходить, то его отправят в запас.
- Контракт футболиста истекает через год.
- За ситуацией с Доннаруммой следят «Интер», «Манчестер Юнайтед», «Челси».
- Также за «ПСЖ» выступает российский голкипер Матвей Сафонов.
Источник: твиттер журналиста Данкана Кастлса