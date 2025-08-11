Черчесов поделился чувствами от возвращения в РПЛ спустя 10 лет

Главный тренер «Ахмата» Станислав Черчесов прокомментировал возвращение в чемпионат России.

В 1-м матче после возвращения Черчесова «Ахмат» победил дома «Зенит» (1:0).

Тренер был без работы полгода.

«Ахмат» набрал первые очки в сезоне.

– Насколько кайфуете от возвращения в РПЛ? Десять лет вас не было, а тут сразу обыграли «Зенит».

– Абсолютно никаких эмоций. Я же из профессии не уходил. Я вернулся в клуб, где уже работал, где мне всe прекрасно знакомо. Мне не нужно было времени на адаптацию. А что касается слова «кайфуете», то мы пока ещe ничего не сделали, чтобы кайфовать.