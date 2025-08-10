Мусаев отреагировал на информацию об интересе к Сперцяну из Англии

Главный тренер «Краснодара» Мурад Мусаев сказал, что у клуба нет предложения по трансферу полузащитника Эдуарда Сперцяна.
– «Саутгемптон» отправил конкретный «оффер» по Эдуарду Сперцяну. Что скажете?
– У вас откуда информация, что конкретно «офферы» отправил?
– От инсайдеров. У вас его нет?
– У нас его нет.
- По данным журналиста Ивана Карпова, «Саутгемптон» предложил за Сперцяна 12 миллионов евро. 25-летнему игроку сборной Армении хотят платить 1,9 миллиона евро в год после уплаты налогов.
- «Саутгемптон» выступает в Чемпионшипе.
- Срок контракта Сперцяна с «быками» истекает 30 июня 2026 года.
Источник: «Матч ТВ»