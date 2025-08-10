Мусаев отреагировал на информацию об интересе к Сперцяну из Англии

Главный тренер «Краснодара» Мурад Мусаев сказал, что у клуба нет предложения по трансферу полузащитника Эдуарда Сперцяна.

– «Саутгемптон» отправил конкретный «оффер» по Эдуарду Сперцяну. Что скажете?

– У вас откуда информация, что конкретно «офферы» отправил?

– От инсайдеров. У вас его нет?

– У нас его нет.