Реакция Мостового на поражение «Спартака»

Бывший полузащитник «Спартака» Александр Мостовой подвел итоги матча красно-белых с «Локомотивом» (2:4) в 4-м туре РПЛ.

– Как я говорил много раз: «Прогнозы делать хорошо, но лучше их делать после матчей». Не ожидал такого результата, думал, что «Спартак» не проиграет. Если брать статистику, то красно‑белые ни в чем и не уступали «Локомотиву», но другое дело, что реализация у «железнодорожников» оказалась выше.

– С чем вы связываете тот факт, что после того, как «Спартак» сравнял счет на 78‑й минуте, концентрация просто пропала у красно‑белых?

– Многое зависит от ребят, а не от того человека, который стоит на бровке. Лучше задать этот вопрос именно им: «Почему ты ошибся? Почему не выбил мяч? Почему не отнял его?» Вы думаете, они не хотели выиграть или не проиграть этот матч? Такие проигрыши бывают, этим футбол и прекрасен, что сложно представить, какой будет исход.