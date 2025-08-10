Угрожающее заявление Черчесова после победы над «Зенитом»

Главный тренер «Ахмата» Станислав Черчесов высказался о победе над «Зенитом» (1:0) в 4-м туре РПЛ.

Это был 1-й матч для Станислава Черчесова после возвращения в «Ахмат».

Тренера не было в РПЛ 10 лет.

Грозненцы набрали первые очки в сезоне.

«Эмоции положительные. Важный матч, важная победа. Но это только начало. У нас на третий день игра с «Оренбургом», потом – с «Крыльями». Попросил пять минут попраздновать, после – концентрироваться и восстанавливаться.

С удовольствием бы попраздновали, но занимайтесь этим вы. Понравилось, что болельщик начал понимать, что мы хотим. Постараемся нашими делами привлечь полный стадион», – сказал Черчесов.