  Главная
  Новости
  Черчесов дал комментарий перед дебютным матчем в «Ахмате» против «Зенита»

Черчесов дал комментарий перед дебютным матчем в «Ахмате» против «Зенита»

Сегодня, 20:07
5

Главный тренер «Ахмата» Станислав Черчесов высказался о предстоящем матче 4-го тура РПЛ против «Зенита».

«Много времени никогда не бывает. Мы сделали замеры, чтобы было понимание о состоянии футболистов. Ребята слушают и слышат, что самое главное. Теперь ждeм матча.

У нас было на подготовку три дня, а в моей карьере бывали на это и два. Если тренера куда-то зовут, значит, там есть проблема. Задача – оживить команду, чтобы и удача к нам повернулась. Естественно, мы также хотим и вернуть зрителя на трибуны», – сказал Черчесов в эфире телеканала «Матч Премьер».

  • Черчесов принял «Ахмат» на этой неделе.
  • Тренер сменил Александра Сторожука.
  • Игра в Грозном начнется в 20:30 мск.

Garrincha58
1754759635
Вот будет смеху, если Саламыч сегодня утрёт нос Семаковичу
Ответить
Burtaze
1754760014
Сделали замеры, это самое главное, чего замеряли только не понял.., ну если слушают и слышат ребята, наверное уши меряли..
Ответить
FFR
1754760267
Я буду болеть за Ахмат, хотя силы не равны.
Ответить
