Черчесов дал комментарий перед дебютным матчем в «Ахмате» против «Зенита»

Главный тренер «Ахмата» Станислав Черчесов высказался о предстоящем матче 4-го тура РПЛ против «Зенита».

«Много времени никогда не бывает. Мы сделали замеры, чтобы было понимание о состоянии футболистов. Ребята слушают и слышат, что самое главное. Теперь ждeм матча.

У нас было на подготовку три дня, а в моей карьере бывали на это и два. Если тренера куда-то зовут, значит, там есть проблема. Задача – оживить команду, чтобы и удача к нам повернулась. Естественно, мы также хотим и вернуть зрителя на трибуны», – сказал Черчесов в эфире телеканала «Матч Премьер».