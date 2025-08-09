Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ PARI Первая лига Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Серия А Примера Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Отбор ЧМ-2026 Лига наций Чемпионшип МЛС Турция Нидерланды Португалия Украина Казахстан Беларусь Бельгия Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Байер
Месси Роналду Мбаппе Холанд Винисиус Головин Миранчук Захарян
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
Получать уведомления от “Невидимки”
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • Стали известны стартовые составы на матч «Локомотив» – «Спартак»: 9 августа

Стали известны стартовые составы на матч «Локомотив» – «Спартак»: 9 августа

Сегодня, 16:52
15

Стали известны стартовые составы на матч 3-го тура РПЛ в котором сыграют «Локомотив» и «Спартак». Игра состоится 9 августа, начало встречи запланировано на 18:00 по мск.

Стартовые составы на матч:

«Локомотив»: Митрюшкин, Сильянов, Монтес, Морозов, Ненахов, Баринов, Карпукас, Батраков, Руденко, Бакаев, Воробьев.

Главный тренер: Михаил Галактионов

«Спартак: Максименко, Дуарте, Бабич, Литвинов, Умяров, Мартинс, Барко, Жедсон, Маркиньос, Солари, Гарсия.

Главный тренер: Деян Станкович

С бонусом от Bettery любой матч станет еще интересней! Заходи и забирай фрибет 2000 ₽!

Еще по теме:
Станкович – перед матчем «Спартака» с «Локо»: «Надеюсь, этот матч положит конец нашим ошибкам»
Мостовой спрогнозировал потерю очков «Локомотива» в дерби со «Спартаком» 1
«Он ощетинится»: Пономарев дал смелый прогноз на дерби «Локомотив» – «Спартак» 21
Источник: «Бомбардир»
Россия. Премьер-лига Спартак Локомотив
Рекомендуем
Комментарии (15)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
ПалкоВводецъ007
1754748044
Классом гудки повыше будут глубокого середняка. Гыгыгы
Ответить
Spartak_forv@
1754748250
И вновь эксперимент.Станкович просто неизлечим на эту тему
Ответить
Номэд
1754748326
Ставлю на черную каракатицу)))
Ответить
Тинез Розоп
1754748829
Вот Вам и третья тактика…(мастер)
Ответить
ivany4
1754749005
Расстановка Станковича понятна. Как и обещал, игра в три защитника с "длинными" краями. Все упирается в одно - будет ли игра быстрой как в атаке, так и в обороне. Если кто-то начнет филонить и тянуть резину, то хорошего будет мало. Полагаю только Станкович знает, что делает и каково состояние игроков.
Ответить
timon2401
1754750158
Без Литвинова ни куда((((
Ответить
DVOK68
1754750739
Макси надо было менять в раме.Помазун есть.Как минимум не хуже!
Ответить
Главные новости
СпецпроектТест от «Бомбардира»: вспомните команды РПЛ по расстановке
17
РПЛ. ЦСКА разгромил «Рубин» (5:1), у Глебова дубль
17:38
14
Суперлига. «Шэньхуа» Слуцкого проиграл впервые за 2 месяца, уступив в дерби «Шанхай Порту» (1:2)
16:46
1
Талалаев эмоционально прокомментировал ничью «Балтики» с «Крыльями Советов»
16:30
5
Тен Хаг высказался о конфликте с Роналду в «Манчестер Юнайтед»
15:51
Селюк разобрал трансферы «Спартака»: «Не видно логики»
15:43
6
ВидеоИгрок «Балтики» чудом не забил в пустые ворота «Крыльев»
15:35
6
РПЛ. «Крылья Советов» сыграли вничью с «Балтикой» (1:1) – обе команды остались в топ-4
15:29
5
Марио Фернандес прокомментировал новость о переговорах с «Ахматом»
15:15
6
Доннарумма выбрал новый клуб
15:05
2
Все новости
Все новости
Станкович – перед матчем «Спартака» с «Локо»: «Надеюсь, этот матч положит конец нашим ошибкам»
17:46
ВидеоОбзор матча ЦСКА – «Рубин» голы и лучшие моменты (Видео)
17:37
Пиняев и Самошников не сыграют со «Спартаком»: известна причина
17:29
1
Адиев оценил результат матча «Крылья Советов» – «Балтика»
16:59
1
Стали известны стартовые составы на матч «Локомотив» – «Спартак»: 9 августа
16:52
15
Новичок «Крыльев» получил желтую карточку, не дебютировав за команду
16:40
Мостовой спрогнозировал потерю очков «Локомотива» в дерби со «Спартаком»
16:16
1
Реакция «Зенита» на смерть Ивана Краско – 94-летний актер болел за клуб
16:00
Селюк разобрал трансферы «Спартака»: «Не видно логики»
15:43
6
ВидеоИгрок «Балтики» чудом не забил в пустые ворота «Крыльев»
15:35
6
РПЛ. «Крылья Советов» сыграли вничью с «Балтикой» (1:1) – обе команды остались в топ-4
15:29
5
ВидеоОбзор матча «Крылья Советов» – «Балтика» голы и лучшие моменты (Видео)
15:28
Марио Фернандес прокомментировал новость о переговорах с «Ахматом»
15:15
6
Мостовой – о том, когда он возглавит «Спартак»: «Этого ждете не только вы»
14:54
7
Быстрову не нравится игра «Зенита»: «Семак немножко поплыл»
14:45
13
Стали известны стартовые составы на матч ЦСКА – «Рубин»: 9 августа
14:37
1
В «Спартаке» отреагировали на информацию о пропуске Станковичем тренировки
14:36
19
«Оренбург» купил участника КЧМ-2025
14:28
Подробности переговоров между Сперцяном и «Саутгемптоном»
14:20
Станковича обвинили в пропуске тренировки «Спартака»: «В этом его отношение к команде»
14:10
12
«Он ощетинится»: Пономарев дал смелый прогноз на дерби «Локомотив» – «Спартак»
13:59
21
Канчельскис ответил, входит ли Вендел в число лучших легионеров в истории РПЛ
13:39
4
Мостовой: «Я мог бы уехать в НХЛ, если бы занимался хоккеем»
13:13
4
Быстров раскритиковал Станковича: «Вся эта истерия не на пользу команде»
13:00
6
У Марио Фернандеса появился новый вариант трудоустройства в РПЛ
12:48
6
Божович: «В России судьи иногда по инерции свистят в сторону «Зенита»
12:24
7
Агент Кисляка – о Матвее: «После Головина это лучшее, что случилось в ЦСКА»
12:12
2
Аршавин определил фаворита в дерби «Локомотив» – «Спартак»
11:56
14
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила
18+
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила 18+
  • Читайте нас: 