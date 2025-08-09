Стали известны стартовые составы на матч 3-го тура РПЛ в котором сыграют «Локомотив» и «Спартак». Игра состоится 9 августа, начало встречи запланировано на 18:00 по мск.
Стартовые составы на матч:
«Локомотив»: Митрюшкин, Сильянов, Монтес, Морозов, Ненахов, Баринов, Карпукас, Батраков, Руденко, Бакаев, Воробьев.
Главный тренер: Михаил Галактионов
«Спартак: Максименко, Дуарте, Бабич, Литвинов, Умяров, Мартинс, Барко, Жедсон, Маркиньос, Солари, Гарсия.
Главный тренер: Деян Станкович
С бонусом от Bettery любой матч станет еще интересней! Заходи и забирай фрибет 2000 ₽!
Источник: «Бомбардир»