Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ PARI Первая лига Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Серия А Примера Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Отбор ЧМ-2026 Лига наций Чемпионшип МЛС Турция Нидерланды Португалия Украина Казахстан Беларусь Бельгия Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Байер
Месси Роналду Мбаппе Холанд Винисиус Головин Миранчук Захарян
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
Получать уведомления от “Невидимки”
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • Агент Кисляка – о трансфере в «Фенербахче»: «Можно было разогнать до 20−22 миллионов»

Агент Кисляка – о трансфере в «Фенербахче»: «Можно было разогнать до 20−22 миллионов»

Сегодня, 10:25
1

Александр Маньяков, агент полузащитника ЦСКА Матвея Кисляка, раскрыл детали переговоров с «Фенербахче».

– История с «Фенербахче» развивалась достаточно быстро. Я имел дело со спортивным директором, у которого был карт-бланш от президента турецкого клуба.

Я съездил в Турцию на переговоры, сразу сказал о том, что у Матвея еще четыре года контракта: «Все вопросы с ЦСКА решайте». Спрашивают: «С чего начать?» Я говорю: «Ну, начните с минимума, посмотрите на реакцию, а дальше будет понятно».

В итоге Евгений Шевелев и Роман Бабаев сказали: «Саш, при всем уважении – Кисляк не продается. Давай тему закроем и спокойно дальше ведем переговоры по новым условиям контракта для Матвея». На том и порешили.

– А вы не считаете, что это просто вопрос цены? Если бы турки предложили 20 миллионов евро…

– За 20 не отдали бы. Это мое субъективное мнение. В разговорах со мной спортивный директор «Фенербахче» говорил о том, что самый большой оффер, который делал клуб, – 18 миллионов евро за какого-то аргентинца.

Мы, говорят, готовы повторить. Плюс к этому имеется бонусная часть. И если бы у ЦСКА был интерес, я думаю, там можно было разогнать до 20−22 миллионов.

Мы даже с «Фенербахче» не обсуждали условия контракта Кисляка. Какой смысл обсуждать, если у него еще 4 года контракта, а опции выкупа нет?

  • Рыночная стоимость Кисляка – 8 миллионов евро.
  • В составе ЦСКА он забил 5 голов и сделал 3 ассиста в 47 матчах.
  • В активе армейца 4 игры за сборную России.

Еще по теме:
Кисляк назвал полузащитника, за чьей игрой внимательно следит: «Он уникален!» 2
Агент Кисляка рассказал об интересе «Фенербахче»: «Все согласовано с Моуринью» 1
Кисляк прокомментировал интерес к нему от турецких клубов
Источник: «РБ Спорт»
Россия. Премьер-лига Турция. Суперлига ЦСКА Фенербахче Кисляк Матвей
Комментарии (1)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Красногвардейчик
1754724785
Продажа Кисляка на данном этапе, была бы сродне самоубийству, пусть парень хотя бы окрепнет ещё пару сезонов в РПЛ
Ответить
Главные новости
СпецпроектТест от «Бомбардира»: вспомните команды РПЛ по расстановке
18
Тренеру «Галатасарая» не понравился вариант с Сафоновым
10:57
3
Смородская: «Спартак», как я понимаю, собирается в Первую лигу»
10:47
5
Павлюченко дважды отказывал «Тоттенхэму»
10:10
1
Сафонов разозлился на руководство «ПСЖ»
09:48
7
Аршавин – о новом сопернике сборной России: «Точно не будет 10:0»
09:35
Реакция Канчельскиса на назначение Черчесова в «Ахмат»
08:59
3
Потенциальный новичок ЦСКА прилетел в Москву
08:47
2
«Реал» объявил об уходе бразильца, купленного за 30 миллионов
08:32
«Спартак» отказался от Модрича, два новых соперника сборной России, «Реал» может выкупить ключевого игрока «ПСЖ» и другие новости
01:29
Все новости
Все новости
Агент Кисляка – о трансфере в «Фенербахче»: «Можно было разогнать до 20−22 миллионов»
10:25
1
Черданцев сказал, что его напрягает при походе на футбол
09:58
1
Где смотреть матч «Ростов» – «Пари НН»: во сколько прямая трансляция: 10 августа 2025
09:52
Аршавин – о новом сопернике сборной России: «Точно не будет 10:0»
09:35
Агент Фомина ответил, собирается ли динамовец в Европу
09:18
3
Реакция Канчельскиса на назначение Черчесова в «Ахмат»
08:59
3
Потенциальный новичок ЦСКА прилетел в Москву
08:47
1
ТрансляцияГде смотреть матч «Сочи» – «Динамо»: во сколько прямая трансляция: 10 августа 2025
08:19
Где смотреть матч «Оренбург» – «Краснодар»: во сколько прямая трансляция: 10 августа 2025
08:17
Кисляк назвал полузащитника, за чьей игрой внимательно следит: «Он уникален!»
08:16
2
Кержаков рассказал, как в «Зените» отреагировали на поздний приезд Вендела
01:00
5
Стало известно, когда ЦСКА продаст Рошу
00:48
В РФС разобрали момент с неназначенным пенальти в ворота ЦСКА на 1-й минуте игры с «Зенитом»
00:24
2
Аршавин – о зарплате Умярова в «Спартаке»: «Введут новый лимит, он и 4 миллиона будет получать»
00:12
7
36-летний Дзюба – в топ-2 самых результативных игроков РПЛ в 2025 году
Вчера, 23:54
2
ЭСК РФС вынесла вердикт по спорному эпизоду в матче «Краснодар» – «Динамо»
Вчера, 23:39
2
«Сочи» отдал в аренду опорника, купленного неделю назад
Вчера, 23:11
Бубнов раскритиковал министра спорта России: «Зачем он лезет в футбол?»
Вчера, 22:59
22
Тренер «Акрона» оценил ничью с махачкалинским «Динамо»: «Есть некая злость»
Вчера, 22:50
Червиченко – о Дивееве в «Спартаке»: «Обычно ЦСКА сбрасывает нам свой шлак»
Вчера, 22:22
11
ВидеоОбзор матча «Динамо» Махачкала – «Акрон» голы и лучшие моменты (Видео)
Вчера, 21:56
1
РПЛ. «Акрон» ушел от поражения в матче с махачкалинским «Динамо» (1:1) благодаря ассисту Дзюбы
Вчера, 21:56
1
Генич: «Краснодар» выходит на свою проектную мощность»
Вчера, 21:35
2
Радимов похвалил РФС за выбор соперника для сборной России
Вчера, 21:09
Мостовой оценил возможное получение Венделом российского паспорта
Вчера, 20:44
1
Английский клуб готовит предложение по Сперцяну: «Его видят первой скрипкой»
Вчера, 20:20
10
ЦСКА отказался платить 15 миллионов за бразильского вингера
Вчера, 20:08
3
Черчесов сформировал тренерский штаб в «Ахмате»
Вчера, 20:00
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила
18+
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила 18+
  • Читайте нас: 