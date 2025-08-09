Агент Кисляка – о трансфере в «Фенербахче»: «Можно было разогнать до 20−22 миллионов»

Александр Маньяков, агент полузащитника ЦСКА Матвея Кисляка, раскрыл детали переговоров с «Фенербахче».

– История с «Фенербахче» развивалась достаточно быстро. Я имел дело со спортивным директором, у которого был карт-бланш от президента турецкого клуба.

Я съездил в Турцию на переговоры, сразу сказал о том, что у Матвея еще четыре года контракта: «Все вопросы с ЦСКА решайте». Спрашивают: «С чего начать?» Я говорю: «Ну, начните с минимума, посмотрите на реакцию, а дальше будет понятно».

В итоге Евгений Шевелев и Роман Бабаев сказали: «Саш, при всем уважении – Кисляк не продается. Давай тему закроем и спокойно дальше ведем переговоры по новым условиям контракта для Матвея». На том и порешили.

– А вы не считаете, что это просто вопрос цены? Если бы турки предложили 20 миллионов евро…

– За 20 не отдали бы. Это мое субъективное мнение. В разговорах со мной спортивный директор «Фенербахче» говорил о том, что самый большой оффер, который делал клуб, – 18 миллионов евро за какого-то аргентинца.

Мы, говорят, готовы повторить. Плюс к этому имеется бонусная часть. И если бы у ЦСКА был интерес, я думаю, там можно было разогнать до 20−22 миллионов.

Мы даже с «Фенербахче» не обсуждали условия контракта Кисляка. Какой смысл обсуждать, если у него еще 4 года контракта, а опции выкупа нет?