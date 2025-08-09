Сафонов разозлился на руководство «ПСЖ»

Во Франции раскрыли реакцию Матвея Сафонова на планы «ПСЖ» отдать его в другую команду.

Российский вратарь разозлился на руководство клуба, особенно на спортивного директора Луиша Кампуша.

По мнению Сафонова, боссы «ПСЖ» не выполнили многие обещания, озвученные в преддверии трансфера.