Сафонов разозлился на руководство «ПСЖ»

Сегодня, 09:48
7

Во Франции раскрыли реакцию Матвея Сафонова на планы «ПСЖ» отдать его в другую команду.

Российский вратарь разозлился на руководство клуба, особенно на спортивного директора Луиша Кампуша.

По мнению Сафонова, боссы «ПСЖ» не выполнили многие обещания, озвученные в преддверии трансфера.

  • Прошлым летом парижане купили вратаря у «Краснодара» за 20 млн евро.
  • Российский футболист выиграл все трофеи, кроме клубного ЧМ.
  • Сафонов пропустил 13 голов в 17 матчах.
  • Сообщалось о его возможном переходе в «Галатасарай».

Источник: Foot1
Франция. Лига 1 ПСЖ Сафонов Матвей
Комментарии (7)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
FCSpartakM
1754723049
ну а какие обещания там ? Изначально понятно, что он шел вторым вратарем. По сути его засветили в Европе, ему просто нужен клуб попроще, тип Лилля.
Ответить
Plyash
1754724445
Не буди лихо , Матвей , пока оно тихо . Играй себе на здоровье , где скажут . Не вякай , в России ты бы и десятой доли не заработал в денежном эквиваленте , а про титулы я вообще скромно промолчу . Аналогов тебе у нас нету и не будет , повезло тебе несказанно , но ты по своему недомыслию возрастному это ещё не осознал . Удачи тебе .
Ответить
Красногвардейчик
1754724881
Матвей Сафонов зол на руководство «ПСЖ» из-за вратарской ситуации в клубе =============================================== А причём тут руководство ПСЖ, Мотя? Если твой у тебя уровень какой нибудь кипрской Омонии)) В частности, россиянина предлагали многим клубам Европы, включая «Галатасарай», которые пока не считает его приоритетом. ===================================== Ничего в этом удивительного нет
Ответить
Сергей-Куприянов-vkontakt
1754725116
Что там Сафонов выиграл сидя на лавке?))).Типичный пассажир.Как ПСЖ так охмурили на его покупку-это кейс достойный Нобелевской премии)))
Ответить
Cleaner
1754726224
Матвей, СНИМИ КОРОНУ!!! Ну РЖУ, блин, ни могу!!!...)))
Ответить
Литейный 4 (returned)
1754727573
Обещания надо не озвучивать, а фиксировать на бумаге. А так тебя лоха просто кинули. Гыгыгы
Ответить
  • Читайте нас: 