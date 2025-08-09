Сафонов разозлился на руководство «ПСЖ»

Во Франции раскрыли реакцию Матвея Сафонова на планы «ПСЖ» отдать его в другую команду.
Российский вратарь разозлился на руководство клуба, особенно на спортивного директора Луиша Кампуша.
По мнению Сафонова, боссы «ПСЖ» не выполнили многие обещания, озвученные в преддверии трансфера.
- Прошлым летом парижане купили вратаря у «Краснодара» за 20 млн евро.
- Российский футболист выиграл все трофеи, кроме клубного ЧМ.
- Сафонов пропустил 13 голов в 17 матчах.
- Сообщалось о его возможном переходе в «Галатасарай».
Источник: Foot1