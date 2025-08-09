В РФС обнаружили ошибочный пенальти в ворота «Зенита»

Департамент судейства и инспектирования РФС проанализировал спорный момент в кубковом матче между «Ахматом» и «Зенитом» (1:2) 30 июля.

На 82-й минуте главный арбитр Михаил Черемных после просмотра ВАР назначил пенальти в ворота петербургской команды.

В РФС не согласны с решением судьи.

«Положение руки Александра Соболева, в которую попадает мяч, не является наказуемым. Мяч попадает в кисть, расположенную близко к телу и не совершающую движения в направлении мяча.

ВАР ошибочно оценил игровой эпизод и неверно вмешался в действия судьи. Арбитр после видеопросмотра принял ошибочное решение, назначив пенальти», – объяснили в РФС.