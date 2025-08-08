Введите ваш ник на сайте
Ловчев проанализировал работу Станковича в «Спартаке»

Сегодня, 16:00
4

Спартаковский ветеран Евгений Ловчев порассуждал об изменении поведения главного тренера московской команды Деяна Станковича.

«Когда Станкович пришел, то было видно, что человек понимает в футболе и игроки у него в порядке. Но для того, чтобы все знать, надо быть внутри команды, а у меня сторонний взгляд игрока, тем более спартаковского футболиста.

И он наладил игру, которая стала напоминать ту самую нравящуюся нам игру «Спартака». Она была симпатичной, и команда ведь добилась определенного успеха, выиграв шесть матчей подряд.

Потом пошла [зимой] работа, были куплены новые игроки и началась подготовка к возобновлению сезона. И вдруг мы заметили, что он начал дергаться, это было видно по последним матчам.

У него ведь была симпатичная команда, но почему-то все стало разлаживаться. По большому счету, что-то стало происходить внутри команды.

И он сказал фразу «Я устал». На которую я сразу среагировал: «А от чего? От футбола, от России, от бабла, которое получаешь?». Эта фраза говорит о том, что он психологически очень устал. Он стал дергаться и бросаться на судей.

И вместо того, чтобы сказать команде: «Как бы нас не судили, мы просто сильнее», он все стал выплескивать на судей. И игроки это четко почувствовали.

Ну как можно было под тот футбол, который показывал «Спартак», купить форварда Заболотного? Это уже отступление от тех целей, чтобы из игры команды сделать конфетку.

Но самое главное то, что нападки Станковича на судей и его нервозность во время игр передались команде. И эти удаления не случайны, нервные и порой бездумные действия футболистов идут от нервозности тренерского состава «Спартака».

Команду надо успокоить, а сделать это может только тренер. А то, что Станкович в футболе понимает, у меня сомнений нет», – сказал Ловчев.

Источник: «Р-Спорт»
Россия. Премьер-лига Спартак Станкович Деян Ловчев Евгений
NewLife
1754659437
И еще один талдычет про нервозность, которую вбросили наряду с какими то ультиматами только для того, чтобы люди думали о чем угодно только не о судейском беспределе. Я прекрасно понимаю, что может бесить Станка, и не имею к нему по этому поводу претензий, в то время как ангажированные и просто глупые комментаторы захлебываются, излагая причины потери Спартаком очков. Всем этим тварям заявляю: качество игры Спартака сейчас намного превосходит качество игры чумазых. РФС и его судьи уже все всем показали. Я думаю, что синит не нуждался в таком позоре от своих хозяев. Жалко питерцев.
Ответить
Сергей-Куприянов-vkontakt
1754661689
Мы все понимаем в футболе,поэтому и ворчим здесь.Так же нам не понятно,как имея такие доходы,не поставить элементарную игру в футбол.
Ответить
