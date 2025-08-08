Колосков заявил, что Минспорта не сможет ужесточить лимит без согласования с РФС

Почетный президент РФС Вячеслав Колосков высказался о возможном ужесточении лимита на легионеров в РПЛ.

«Введение нового лимита, конечно же, не пойдет на пользу российскому футболу. На пользу нашему футболу пойдет только одно – качественная работа детско-юношеских спортивных школ и футбольных академий. Вот от этого будет реальная польза.

Лимит – это такая как бы оболочка, которая не влияет существенным образом на развитие футбола ни в одной стране мира. У нас были разные лимиты, и шесть иностранцев на поле, и семь, и восемь, а результат, в общем-то, один и тот-же.

После 1988 года мы по-настоящему нигде на крупных турнирах не сверкнули и не блеснули. Если не брать чемпионат Европы 2008 года. Дело не в лимите. Хотя я тоже убежденный сторонник сокращения лимита.

Я в свое время [в качестве президента РФС] вводил лимит «5+6», пять иностранцев на поле и шесть российских футболистов. Я считаю, что это оптимальное соотношение. Если будет пять сильных и хороших легионеров, то в команде найдутся шесть российских игроков для того, чтобы поддержать достойный уровень футбола.

Но нужно понимать, что министерство спорта России не может без согласования с РФС принимать какие-то решения по футболу. Потому что это противоречит уставу ФИФА. Поэтому эта тема наверняка обсуждалась с [президентом РФС] Александром Дюковым и, может быть, не раз. И если решение будет принято, то коллегиально.

Проблему развития футбола и качества футбола это не решит, но создаст возможные предпосылки для этого», – сказал Колосков.