  • Павлюченко – о скандальном видео Дзюбы: «Не смог бы после этого прийти домой»

Павлюченко – о скандальном видео Дзюбы: «Не смог бы после этого прийти домой»

Вчера, 23:25
1

Бывший форвард «Спартака» Роман Павлюченко высказался об интимном видео с участием Артема Дзюбы.

«Надо тоже понимать ответственность. Блин, у меня же дети есть. Дзюбе привет опять с его рукой. Я бы не смог после этого прийти домой, в глаза посмотреть детям, жене, родителям. Мне бы стыдно было. Не знаю, что бы я сделал.

Одно дело, когда ребeнку годик-два. А когда у тебя дочке 18 лет, ну как? Я даже материться не могу. Хотя в последних играх я мог судью послать, крикнуть «Иди...» Мне потом дочка старшая говорит: «Ну, пап, так нельзя». Мне настолько стыдно было, я не мог ей два дня в глаза смотреть», – сказал Павлюченко.

  • Видео с Дзюбой были опубликованы осенью 2020 года.
  • После этого нападающего перестали вызывать в сборную России и отобрали капитанскую повязку в «Зените».

Дзюба объяснил, почему Лончар бил пенальти в матче со «Спартаком»
В «Акроне» высказались о возможности продления контракта с Дзюбой 4
Экс-спартаковец Яковлев одним словом описал карьеру Дзюбы 3
Источник: ютуб-канал Федора Смолова
Россия. Премьер-лига Акрон Павлюченко Роман Дзюба Артем
Комментарии (1)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Этот чудный мир
1754598766
Дзюбе привет опять с его рукой===== Я тоже привет передаю.)))
Ответить
