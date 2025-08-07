Павлюченко – о скандальном видео Дзюбы: «Не смог бы после этого прийти домой»

Бывший форвард «Спартака» Роман Павлюченко высказался об интимном видео с участием Артема Дзюбы.

«Надо тоже понимать ответственность. Блин, у меня же дети есть. Дзюбе привет опять с его рукой. Я бы не смог после этого прийти домой, в глаза посмотреть детям, жене, родителям. Мне бы стыдно было. Не знаю, что бы я сделал.

Одно дело, когда ребeнку годик-два. А когда у тебя дочке 18 лет, ну как? Я даже материться не могу. Хотя в последних играх я мог судью послать, крикнуть «Иди...» Мне потом дочка старшая говорит: «Ну, пап, так нельзя». Мне настолько стыдно было, я не мог ей два дня в глаза смотреть», – сказал Павлюченко.