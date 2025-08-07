«Нет никакого смысла»: Семин раскритиковал возможное увеличение лимита на легионеров

Бывший главный тренер «Локомотива» Юрий Семин выступил против ужесточения лимита на легионеров в РПЛ.

«Назовите мне хоть один случай, когда лимиты хоть когда-то приносили пользу для футбола! Нет никакого смысла в том, чтобы ужесточать лимит на легионеров в России, потому что это не принесет практической пользы.

Конкуренция делает футболистов сильнее, а не искусственные ограничения. Изменения нужны на других уровнях, в ДЮСШ, школах и так далее», – сказал Семин.