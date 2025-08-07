Введите ваш ник на сайте
«Нет никакого смысла»: Семин раскритиковал возможное увеличение лимита на легионеров

Сегодня, 22:23
1

Бывший главный тренер «Локомотива» Юрий Семин выступил против ужесточения лимита на легионеров в РПЛ.

«Назовите мне хоть один случай, когда лимиты хоть когда-то приносили пользу для футбола! Нет никакого смысла в том, чтобы ужесточать лимит на легионеров в России, потому что это не принесет практической пользы.

Конкуренция делает футболистов сильнее, а не искусственные ограничения. Изменения нужны на других уровнях, в ДЮСШ, школах и так далее», – сказал Семин.

  • Сейчас в заявке клуба РПЛ может находиться не более 13 легионеров, 8 из них могут одновременно выходить на поле.
  • Министр спорта РФ Михаил Дегтярев анонсировал ужесточение лимита на легионеров в РПЛ. Клубам будет разрешено заявлять на сезон до 10 иностранных игроков, при этом на поле одновременно смогут находиться не более 5 легионеров.

NewLife
1754596090
Опять неадекватный заголовок. Речь идет не об увеличении лимита, а об уменьшении лимита на легионеров.
Ответить
