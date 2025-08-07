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Семин оценил шансы Хвичи выиграть «Золотой мяч-2025»

7 августа 2025, 18:00
1

Бывший главный тренер «Локомотива» Юрий Семин высказался о шансах Хвичи Кварацхелии получить «Золотой мяч». Нападающий «ПСЖ» попал в число 30 претендентов на награду от France Football.

«У Хвичи очень большие шансы выиграть «Золотой мяч» в этом году. Нет ни одного футболиста, который выиграл бы столько трофеев в одном сезоне! Победа в чемпионатах Франции и Италии, обладатель Кубка Франции и победитель Лиги чемпионов. Хвича также показал игру, которая дала основания на то, чтобы он появился в списке претендентов на «Золотой мяч».

Самое приятное, что этот футболист играл в РПЛ», – сказал Семин.

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Источник: «Чемпионат»
Франция. Лига 1 ПСЖ Кварацхелия Хвича Семин Юрий
Комментарии (1)
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...уефан
1754580230
...вот, тот игрок, который не зря ушёл в Европу, а ещё больше развил свой футбольный талант. Молодчага Хвича!...
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