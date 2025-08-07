Объявлены все номинанты на «Золотой мяч-2025»

France Football объявил всех претендентов на «Золотой мяч».

В список попали Усман Дембеле, Джанлуиджи Доннарумма, Джуд Беллингем, Десир Дуэ, Дензел Дюмфрис, Серу Гирасси, Эрлинг Холанд, Виктор Дьекереш, Ашраф Хакими, Гарри Кейн, Хвича Кварацхелия, Роберт Левандовски, Алексис Мак Аллистер, Лаутаро Мартинес, Скотт Мактоминей, Килиан Мбаппе, Нуну Мендеш, Жоау Невеш, Педри, Коул Палмер, Майкл Олисе, Рафинья, Деклан Райс, Фабиан Руис, Вирджил ван Дейк, Винисиус Жуниор, Мохамед Салах, Флориан Вирц, Витинья и Ламин Ямаль.

Лучшего игрока 2025 года выберут 22 сентября. В прошлом году «Золотой мяч» получил полузащитник «Манчестер Сити» Родри.

