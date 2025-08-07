«Зенит» может получить новое предложение по Нино

«Флуминенсе» продолжает попытки договориться с «Зенитом» о трансфере защитника Нино, несмотря на первоначальный отказ петербуржцев расставаться с игроком. Бразильский клуб готов вложиться в сделку.
В «Флуминенсе» считают, что переговоры будут сложными, поскольку Нино – игрок основного состава «Зенита». Однако руководство риодежанейрцев рассматривает готовность защитника к переходу как преимущество, которое может сыграть решающую роль для осуществления трансфера.
- Transfermarkt оценивает стоимость Нино в 11 миллионов евро.
- 28-летний защитник провел за «Зенит» в этом сезоне 3 матч.
- Контракт Нино с российским клубом рассчитан до 30 июня 2028 года.
Источник: «Чемпионат»