Бывший директор «Оренбурга» назвал три последствия ужесточения лимита

‎Бывший спортивный директор «Оренбурга» Дмитрий Андреев высказался о планируемом ужесточении лимита на легионеров в РПЛ.

‎– Понять для чего это делается сложно. В АПЛ нет лимита, но это лучшая лига, высокий уровень. Посмотрим.

‎– Как думаете, упадет ли уровень чемпионата?

‎– Скорее всего, при таком лимите будет наигрываться больше наших пацанов, но уровень турнира упадет. Во многих командах разницу делают легионеры. Наверное, это как-то отразится на уровне чемпионата.

‎– Взлетят ли цены на российских игроков после ужесточения?

‎– Здесь уже десятилетиями сложилась определенная система. Существуют агенты, они все – ребята не глупые. Они будут реагировать на эту ситуацию. Естественно, и трансферная цена вырастет, и зарплаты вырастут, а уровень упадет.