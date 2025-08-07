Бывший директор «Оренбурга» назвал три последствия ужесточения лимита

Бывший спортивный директор «Оренбурга» Дмитрий Андреев высказался о планируемом ужесточении лимита на легионеров в РПЛ.
– Понять для чего это делается сложно. В АПЛ нет лимита, но это лучшая лига, высокий уровень. Посмотрим.
– Как думаете, упадет ли уровень чемпионата?
– Скорее всего, при таком лимите будет наигрываться больше наших пацанов, но уровень турнира упадет. Во многих командах разницу делают легионеры. Наверное, это как-то отразится на уровне чемпионата.
– Взлетят ли цены на российских игроков после ужесточения?
– Здесь уже десятилетиями сложилась определенная система. Существуют агенты, они все – ребята не глупые. Они будут реагировать на эту ситуацию. Естественно, и трансферная цена вырастет, и зарплаты вырастут, а уровень упадет.
- Сейчас в заявке РПЛ могут находиться не более 13 легионеров, 8 из них могут одновременно выходить на поле.
- Министр спорта Михаил Дегтярев анонсировал ужесточение лимита на легионеров в РПЛ. Клубам будет разрешено заявлять на сезон до 10 иностранных игроков, при этом на поле одновременно смогут находиться не более 5 легионеров.