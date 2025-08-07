Введите ваш ник на сайте
Селюк: «Меня удручает уровень соперников сборной России»

Сегодня, 00:32

Футбольный агент Дмитрий Селюк оценил ближайших соперников сборной России по товарищеским матчам.

  • 4 сентября будет домашний матч с Иорданией, 7 сентября – гостевой с Катаром.
  • В июне россияне сыграли вничью с Нигерией (1:1) и разгромили Беларусь (4:1).

– Катар занимает 53-е место в рейтинге ФИФА, а Россия – 35-е. Это хороший спарринг для нашей сборной?

– Я хочу изначально сказать, что я против совмещения должностей в «Динамо» и сборной России. Получается, что Карпин работает на два фронта, а может, и на три. Я считаю, что это конфликт интересов. Такого не должно быть.

«Динамо» не особо феерит, а с «Краснодаром» (0:1) вообще смешно было. Лучше пусть Карпин сосредоточится на «Динамо».

‎Что касается уровня Катара, я бы ответил на ваш вопрос вопросом. Раньше таких вопросов даже не возникало, хороший ли это спарринг. Катар или другая команда с Ближнего Востока – это были слабые соперники для сборной России. Это удручает. Сборная России должна играть с ними со счетом 5:0.

‎Обыграли Вьетнам – и начинаются разговоры про рекорд Карпина. Не пропустили и забили 15-20. Это больше политический шаг.

– Можно ли в подобных матчах понять настоящую силу сборной?

– С точки зрения проверки качества сборной России нужно пригласить более сильного соперника.

‎Если продолжать так играть, то могут и побить рекорд Дзюбы. Гладышев вышел и сделал покер. Гений тренерского цеха выпустил его за сборную, Гладышев забил четыре.

В «Динамо» Гладышева используют не так, а берется Сергеев, который уже образно пенсионер, уже за 30. Это напрягает.

«Динамо» Карпина – худшая команда РПЛ по ударам в створ 9
Кушанашвили – о «Динамо» при Карпине: «Их всех нужно посадить в тюрьму за такую игру» 7
Кушанашвили предположил, почему Карпин грубит журналистам 7
Источник: «Спорт день за днем»
Россия. Премьер-лига Товарищеские матчи. Сборные Динамо Россия Иордания Катар Карпин Валерий Селюк Дмитрий
