В «Ахмате» назвали цели, которые поставят перед Черчесовым

Генеральный директор «Ахмата» Ахмед Айдамиров подтвердил, что команду возглавит Станислав Черчесов.

Ранее сообщалось, что специалист подпишет контракт на три года.

«И у Черчесова, и у нас амбициозные планы – выигрывать в каждом матче, показывать красивую и зрелищную игру.

Трансферы для нового тренера? Мы все обсудили, найдем точки соприкосновения и будем двигаться дальше», – сказал Айдамиров.