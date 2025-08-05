В «Ахмате» назвали цели, которые поставят перед Черчесовым

Генеральный директор «Ахмата» Ахмед Айдамиров подтвердил, что команду возглавит Станислав Черчесов.
Ранее сообщалось, что специалист подпишет контракт на три года.
«И у Черчесова, и у нас амбициозные планы – выигрывать в каждом матче, показывать красивую и зрелищную игру.
Трансферы для нового тренера? Мы все обсудили, найдем точки соприкосновения и будем двигаться дальше», – сказал Айдамиров.
- Бывший главный тренер «Ахмата» Александр Сторожук сегодня покинул клуб.
- Команда проиграла все 4 матча на старте сезона и занимает 13-е место в РПЛ.
Источник: «Спорт-Экспресс»