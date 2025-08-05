Неймар назвал лучшего полузащитника в истории: «Ему не нужен «Золотой мяч»

Нападающий «Сантоса» Неймар назвал лучшего полузащитника в истории. По его мнению, это экс-полузащитника «Барселоны» Андрес Иньеста.

«Иньеста – самый выдающийся полузащитник, которого я видел. Его мастерство было по-настоящему уникальным. Он не просто легенда и прекрасный человек – ему даже не нужен «Золотой мяч», чтобы это доказать.

Он не поддаeтся сравнению – слишком особенный. В его игре сочетались изящество и высочайший класс», – сказал Неймар.