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  • Неймар назвал лучшего полузащитника в истории: «Ему не нужен «Золотой мяч»

Неймар назвал лучшего полузащитника в истории: «Ему не нужен «Золотой мяч»

5 августа 2025, 18:50
2

Нападающий «Сантоса» Неймар назвал лучшего полузащитника в истории. По его мнению, это экс-полузащитника «Барселоны» Андрес Иньеста.

«Иньеста – самый выдающийся полузащитник, которого я видел. Его мастерство было по-настоящему уникальным. Он не просто легенда и прекрасный человек – ему даже не нужен «Золотой мяч», чтобы это доказать.

Он не поддаeтся сравнению – слишком особенный. В его игре сочетались изящество и высочайший класс», – сказал Неймар.

  • Иньеста – воспитанник «Барселоны». Он провел за клуб 17 лет.
  • В прошлом году испанец объявил о завершении карьеры.

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Источник: Give me Sport
Сантос Барселона Иньеста Андрес Неймар
Комментарии (2)
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Сергей-Куприянов-vkontakt
1754409779
Иньеста достойный игрок
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Plyash
1755513972
Эта троица Иньеста , Хави , Бускетс была просто лучшей на планете . До сих пор им равных нет , это моё мнение , конечно . Для меня Иньеста лучший игрок средней линии за всё время моей футбольной жизни , с 1964г , когда я полюбил эту игру . Сравнить с ним могу только Луку Модрича . Опять же , это моё мнение .
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