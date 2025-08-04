Агент раскрыл, почему Батраков не покинул «Локомотив» этим летом

Владимир Кузьмичев, агент полузащитника «Локомотива» Алексея Батракова, прояснил ситуацию с будущим игрока.

– Почему Мендеш вышел на Батракова через Жоау Феликса?

– Это надо у них спросить. После этого мой партнер вел переписку. Был интерес у одного клуба на это трансферное окно. Это европейский клуб.

На сегодня у Батракова нет опции выкупа, на этот сезон «Локомотив» защищен. Мы об этом заявили, опция будет актуальна после сезона. Это открытая информация, ни для кого не секрет.

– А если будет «Ювентус» или «ПСЖ»?

– Думаю, договоримся.

– Сколько Батраков стоит для Европы? 20-25?

– Поменьше.

– Клуб, который принес Мендеш, – из топ-5? Португалия?

– Португалия.

– «Порту»?

– Нет.

– Вы рассматриваете такой вариант или только топ-5?

– Топ-5.