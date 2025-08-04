Агент раскрыл, почему Батраков не покинул «Локомотив» этим летом

Владимир Кузьмичев, агент полузащитника «Локомотива» Алексея Батракова, прояснил ситуацию с будущим игрока.
– Почему Мендеш вышел на Батракова через Жоау Феликса?
– Это надо у них спросить. После этого мой партнер вел переписку. Был интерес у одного клуба на это трансферное окно. Это европейский клуб.
На сегодня у Батракова нет опции выкупа, на этот сезон «Локомотив» защищен. Мы об этом заявили, опция будет актуальна после сезона. Это открытая информация, ни для кого не секрет.
– А если будет «Ювентус» или «ПСЖ»?
– Думаю, договоримся.
– Сколько Батраков стоит для Европы? 20-25?
– Поменьше.
– Клуб, который принес Мендеш, – из топ-5? Португалия?
– Португалия.
– «Порту»?
– Нет.
– Вы рассматриваете такой вариант или только топ-5?
– Топ-5.
- Рыночная стоимость Батракова – 12 млн евро.
- В составе «Локо» хавбек забил 20 голов и сделал 10 ассистов в 47 матчах.
- Его хотел купить саудовский клуб за 30 миллионов евро.
Источник: «Это футбол, брат!»