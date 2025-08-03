Агент Батракова высказался о переписке россиянина с португальцем из «Аль-Насра»

Представитель полузащитника «Локомотива» Алексея Батракова Владимир Кузьмичев отреагировал на информацию о том, что российскому полузащитнику написал португальский нападающий «Аль-Насра» Жоау Феликс.

– Да, мне известно о том, что Феликс писал Батракову. Это было три дня назад. Мы переписывались с Феликсом. Он предложил своего агента для помощи в переговорах по одному клубу. Сначала переписывались с Феликсом, а потом с его представителем. У нас есть партнеры, но контакты такого уровня всегда могут быть полезны. Мы в диалоге и постараемся сохранить отношения, которые намечаются.

– Вы сказали о переговорах с клубом. Это команда из Европы или Саудовской Аравии?

– Речь о европейском клубе. Мы и раньше могли общаться с Жорже Мендешем. Вы же понимаете, что через футболиста такого уровня, как Феликс, отношения складываются по-другому.