Известный агент сравнил Жерсона из «Зенита» с Жедсоном из «Спартака»

Португальский агент Паулу Барбоза сравнил дорогостоящие трансферы «Зенита» и «Спартака».

«Зенит» приобрел Жерсона у «Фламенго» за 25 млн евро.

«Спартак» купил Жедсона из «Бешикташа» за 20,8+7,3 млн.

«Несправедливо их сравнивать, они разные, но оба хорошие игроки. Футболисты с большим именем на мировом рынке.

Единственное преимущество я вижу, что Жерсон будет иметь возможность играть регулярно в сборной команде Бразилии. Это, на мой взгляд, большой плюс. А у Жедсона немножко сложнее, потому что конкуренция в сборной Португалии очень высокая», – сказал Барбоза.