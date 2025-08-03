Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • Известный агент сравнил Жерсона из «Зенита» с Жедсоном из «Спартака»

Известный агент сравнил Жерсона из «Зенита» с Жедсоном из «Спартака»

3 августа 2025, 00:00
2

Португальский агент Паулу Барбоза сравнил дорогостоящие трансферы «Зенита» и «Спартака».

  • «Зенит» приобрел Жерсона у «Фламенго» за 25 млн евро.
  • «Спартак» купил Жедсона из «Бешикташа» за 20,8+7,3 млн.

«Несправедливо их сравнивать, они разные, но оба хорошие игроки. Футболисты с большим именем на мировом рынке.

Единственное преимущество я вижу, что Жерсон будет иметь возможность играть регулярно в сборной команде Бразилии. Это, на мой взгляд, большой плюс. А у Жедсона немножко сложнее, потому что конкуренция в сборной Португалии очень высокая», – сказал Барбоза.

Еще по теме:
«Я экспонат, ты мой фанат»: Дзюба станцевал под песню Mia Boyka 19
«Очередной привет хейтерам»: агент Макарова подтвердил переход в клуб РПЛ 8
В Госдуме отреагировали на допуск сборной России U15 до ЧМ 4
Источник: «Спорт День за Днем»
Россия. Премьер-лига Зенит Спартак Жерсон Фернандеш Жедсон
Комментарии (2)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Garrincha58
1754196130
А что их сравнивать оба никому в Европе не пригодились да и разница всего в одной букве у одного "Р" у другого "Д"
Ответить
FCSpartakM
1754205823
Так же играть будет, как и Энрике? У Бразилии настолько все печально сейчас с центральной зоной, что там в принципе звездных футболистов нет.
Ответить
Главные новости
Семак прокомментировал волевую победу «Зенита» над «Локомотивом»
19:10
1
«Матч ТВ» призвали удалить Черданцева
18:27
21
РПЛ. «Зенит» одержал волевую победу над «Локо» (2:1) и обогнал «Спартак»
18:13
41
Радимов заявил о судейской ошибке против «Зенита»
18:12
1
Федотов разобрал спорный гол «Локо» в ворота «Зенита»
17:37
6
«Зенит» уступает «Локомотиву» дома после 1-го тайма
17:14
15
Мостовой: «Локомотив» обыграл бы «Зенит», если бы играл Александр Мостовой»
16:59
18
ВидеоТренер «Факела» шокирован пенальти в пользу «Балтики»: «Мне сложно дать какие‑то объяснения»
16:40
7
Заболотный мог перейти из «Тосно» в английский клуб
16:29
3
Галактионов объяснил отсутствие Мостового в стартовом составе «Локомотива» на матч с «Зенитом»
16:16
2
Все новости
Все новости
ФотоКукуян грубо нарушил протокол ВАР
19:48
Стали известны стартовые составы на матч ЦСКА – «Рубин»: 12 сентября 2026
19:33
2
ФотоЦСКА увековечил память Перхуна
19:29
Реакция Галактионова на поражение «Локомотива» от «Зенита»
18:59
1
Мостовой прокомментировал свое участие в матче с «Зенитом»
18:46
ВидеоОбзор матча «Зенит» – «Локомотив» голы и лучшие моменты (Видео)
18:16
Талалаев: «Я обещал, что до октября «Балтику» будет трясти»
17:46
1
«У него огромная аура»: Вольтемаде восхитился экс-тренером «Зенита»
17:28
1
Стали известны стартовые составы на матч «Динамо» – «Оренбург»: 12 сентября 2026
17:21
1
«Зенит» уступает «Локомотиву» дома после 1-го тайма
17:14
15
Мостовой: «Локомотив» обыграл бы «Зенит», если бы играл Александр Мостовой»
16:59
18
2-кратного чемпиона России прооперировали из‑за множественных переломов ребер
16:50
ВидеоТренер «Факела» шокирован пенальти в пользу «Балтики»: «Мне сложно дать какие‑то объяснения»
16:40
7
Заболотный мог перейти из «Тосно» в английский клуб
16:29
3
Галактионов объяснил отсутствие Мостового в стартовом составе «Локомотива» на матч с «Зенитом»
16:16
2
ВидеоОбзор матча «Факел» – «Балтика» голы и лучшие моменты (Видео)
15:58
РПЛ. «Балтика» ушла от поражения, забив «Факелу» на 95-й минуте
15:58
12
Прогноз Титова на матч «Спартак» – «Ростов»
15:48
1
Агент Лички отреагировал на новость о переговорах с клубом РПЛ
15:36
Подтвердился запрет «Зенита» по Мостовому
15:12
15
Стали известны стартовые составы на матч «Зенит» – «Локомотив»: 12 сентября 2026
15:04
2
Шуманский объяснил переход из ЦСКА в «Акрон»
14:55
1
Отец Жерсона: «У меня еще есть игроки, которых я хочу продать в «Зенит» и заработать»
14:27
10
Экс-форвард «Манчестер Юнайтед» хочет стать самым высокооплачиваемым игроком ЦСКА
14:14
2
Заболотный рассказал о самых больших премиальных в «Зените»
13:53
2
Аршавин высказался о чемпионской гонке в РПЛ
13:30
Барко может пропустить полтора месяца
13:21
6
Бубнов спрогнозировал возможное увольнение Семака из «Зенита»
13:00
7
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+