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Семин сделал прогноз на «Зенит» – ЦСКА

2 августа 2025, 21:50
5

Бывший тренер сборной России Юрий Семин поделился ожиданиями от матча 3-го тура РПЛ между «Зенитом» и ЦСКА.

«Думаю, явного фаворита в этой игре нет. Старт чемпионата, команды еще не набрали свои лучшие кондиции. Будет очень напряженный матч, предсказать победителя сложно.

Как оцениваю шансы ЦСКА отобрать очки у «Зенита» в Питере? Такие же шансы, как и у «Зенита». У «Зенита» свое поле есть, они имеют преимущество, свои болельщики. Но матчи ЦСКА – «Зенит» всегда проходят очень интересно.

Какой должна получиться сама игра? ЦСКА достаточно хорошо играет в обороне. «Зенит», на мой взгляд, очень силен в атаке с приходом новых игроков. Я бы не отдал предпочтение ни в одну, ни в другую сторону.

Мощная атакующая группа у «Зенита», мощная оборонительная группа у ЦСКА, и она очень хороша. Поэтому не думаю, что будет много голов», – сказал Семин.

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Источник: Sport24
Россия. Премьер-лига ЦСКА Зенит Семин Юрий
Комментарии (5)
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bset
1754164113
Если Зенит потеряет очки с таким ЦСКА, может смело еще на год переносить юбилей))
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Каратель помойников
1754186387
Ждём как конь сделает зинке факед)))
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САНЁК17
1754195262
Лыж бы кони не утонули в болоте
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Дубина
1754201566
Как ни крути но болеть будет ффффся страна за коней!! Не быть юбилею)))) ЗПРФ.....
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