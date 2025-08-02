Семин сделал прогноз на «Зенит» – ЦСКА

Бывший тренер сборной России Юрий Семин поделился ожиданиями от матча 3-го тура РПЛ между «Зенитом» и ЦСКА.

«Думаю, явного фаворита в этой игре нет. Старт чемпионата, команды еще не набрали свои лучшие кондиции. Будет очень напряженный матч, предсказать победителя сложно.

Как оцениваю шансы ЦСКА отобрать очки у «Зенита» в Питере? Такие же шансы, как и у «Зенита». У «Зенита» свое поле есть, они имеют преимущество, свои болельщики. Но матчи ЦСКА – «Зенит» всегда проходят очень интересно.

Какой должна получиться сама игра? ЦСКА достаточно хорошо играет в обороне. «Зенит», на мой взгляд, очень силен в атаке с приходом новых игроков. Я бы не отдал предпочтение ни в одну, ни в другую сторону.

Мощная атакующая группа у «Зенита», мощная оборонительная группа у ЦСКА, и она очень хороша. Поэтому не думаю, что будет много голов», – сказал Семин.