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  • В «Пари НН» выразили сожаление, что им придется играть в Грозном

В «Пари НН» выразили сожаление, что им придется играть в Грозном

24 июля 2025, 14:35
1

Генеральный директор «Пари НН» Давид Мелик-Гусейнов объяснил перенос матча 3-го тура РПЛ против «Локомотива» в Грозный.

«К сожалению, 3-й тур чемпионата РПЛ играем не дома, а на резервном стадионе. Наш домашний нижегородский стадион «Совкомбанк Арена» находится в ремонте.

В этот раз резервным домашним стадионом выбрана «Ахмат Арена» в городе Грозном. В Казани в эти дни игра. На других стадионах тоже свои события и планы.

Вместе с нашими болельщиками очень переживаем, что домашняя игра будет так далеко от родного места. Но при всем многообразии вариантов, как мы поняли, это был самый правильный и в плане логистики команды, тренировочного процесса, а также в плане спортивной справедливости и финансовых возможностей. Уверен, что все эти факторы взвешивались и оценивались очень тщательно.

Хочу пожелать нашим соседям в Республике Мордовия быстрее привести свой стадион на соответствие требованиям РПЛ. А еще очень хотим побыстрее вернуться на наш домашний стадион. Знаю, что коллеги делают все возможное для этого.

Приняли решение сегодня, что все наши болельщики, которые смогут приехать из Нижнего Новгорода поддержать команду в Грозный получат бесплатный билет на матч. Также дал поручение подготовить фан-зону в Нижнем Новгороде (5 этаж ЦУМа), чтобы была возможность всем вместе прийти поддержать команду и там.

Спасибо всем, кто, несмотря ни на какие внешние препоны, поддерживает команду и верит в парней. Уверен, что все эти обстоятельства должны сделать всех нас сильнее и более дружными», – написал Мелик-Гусейнов.

  • Стадион в Нижнем Новгороде принимал матчи ЧМ-2018.
  • «Пари НН» в 1-м туре проиграл в Казани «Краснодару» (0:3).
  • Во 2-м туре нижегородцы сыграют с «Крыльями Советов» на выезде.

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Источник: телеграм-канал Давида Мелик-Гусейнова
Россия. Премьер-лига Нижний Новгород Локомотив Ахмат
Комментарии (1)
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rash1959
1753362643
а какой му...мелик выбрал резервный стадион за тридевять земель? не этот ли мелик?
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