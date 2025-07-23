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Генич – о переходе Пиняева из «Локо» в ЦСКА: «Смысла нет»

23 июля 2025, 10:30
6

Комментатор Константин Генич отреагировал на информацию о возможном переходе Сергея Пиняева из «Локомотива» в ЦСКА.

Армейцы ранее активировали опцию выкупа в контракте нападающего за 900 миллионов рублей.

«Зачем Пиняев ЦСКА – понимаю. А вот зачем Пиняеву ЦСКА – не совсем. Мне кажется, смысла переходить нет. Какие ваши варианты?» – написал Генич.

  • Пиняев в прошлом сезоне провел 38 матчей, в которых забил 11 голов и сделал 8 ассистов.
  • Рыночная цена форварда – 8 миллионов евро.

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Источник: телеграм-канал Константина Генича
Россия. Премьер-лига Локомотив Пиняев Сергей Генич Константин
Комментарии (6)
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Dr Metal
1753256409
Размен Файзулаева
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tazelnowkiw
1753256859
вот это круть! https://stavka-prognoz.ru
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Паровозов
1753259340
Может перейти если агенты выбьют жирный контракт для него у коней.
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odessakmv
1753263455
как зачем? а то, что он явно "закис" и не прогрессирует в "Локо" - разве не повод??? он позиционирует себя, как игрока желающего реально попасть в топ-лигу, а для этого нужен прогресс, ему всего 20-ть...
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