Генич – о переходе Пиняева из «Локо» в ЦСКА: «Смысла нет»

Комментатор Константин Генич отреагировал на информацию о возможном переходе Сергея Пиняева из «Локомотива» в ЦСКА.

Армейцы ранее активировали опцию выкупа в контракте нападающего за 900 миллионов рублей.

«Зачем Пиняев ЦСКА – понимаю. А вот зачем Пиняеву ЦСКА – не совсем. Мне кажется, смысла переходить нет. Какие ваши варианты?» – написал Генич.