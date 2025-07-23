Генич – о переходе Пиняева из «Локо» в ЦСКА: «Смысла нет»

Комментатор Константин Генич отреагировал на информацию о возможном переходе Сергея Пиняева из «Локомотива» в ЦСКА.
Армейцы ранее активировали опцию выкупа в контракте нападающего за 900 миллионов рублей.
«Зачем Пиняев ЦСКА – понимаю. А вот зачем Пиняеву ЦСКА – не совсем. Мне кажется, смысла переходить нет. Какие ваши варианты?» – написал Генич.
- Пиняев в прошлом сезоне провел 38 матчей, в которых забил 11 голов и сделал 8 ассистов.
- Рыночная цена форварда – 8 миллионов евро.
Источник: телеграм-канал Константина Генича